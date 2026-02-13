महासमुंद में बजट युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने युवाओं को बताया बजट की खूबियां
महासमुंद में बजट युवा संवाद कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने युवाओं को बजट की खूबियां बताई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 13, 2026 at 7:15 PM IST
महासमुंद : बीजेपी जिला युवा मोर्चा ने महासमुंद में 2026-27 बजट विशेष के तहत बजट युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, प्रमुख वक्ता धरसीवां विधायक अनुज शर्मा और बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया के साथ जिले के दोनों विधायक, पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं स्कूली छात्र- छात्राएं कॉलेज विद्यार्थी इस मौके पर उपस्थित थे.
बाइक रैली निकालकर किया भव्य स्वागत
बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर दीप प्रज्ज्वलित करके किया. वहीं भाजयुमो के सदस्यों ने मुख्य अतिथियों का बाइक रैली निकालकर भव्य स्वागत किया.इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट आने वाले समय में विकास के नए आयाम गढ़ेगा.
2026-27 का बजट युवाओं को आगे बढ़ाने वाला है. बजट 25 साल को ध्यान में रखकर बनाया गया है.बजट 2047 विकसित भारत के अनुरुप है. पूरा बजट तीन बिन्दुओं पर आधारित है. पहला आर्थिक विकास को बनाए रखना, दूसरा आकांक्षाओं को पूरा करना, तीसरा सबका साथ सबका विकास बिन्दु पर आधारित है -किरण सिंहदेव,बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष
विकास को गति देने वाला है बजट
विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि बजट में बायोफार्मा पर दस हजार करोड़ का प्रावधान है. MSME , ऑरेंज इकोनोमिक के साथ पर्यटन को भी प्राथमिकता दी गई.बजट में दस हजार गाइड को प्रशिक्षण दिया जाएगा ,जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा. वहीं के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये बजट प्रधानमंत्री के 2047 के विजन विकसित भारत के अनुरूप है. बजट में युवा, महिला , उद्यमी , किसान सभी का ध्यान रखते हुए बनाया गया है.
