गौरव वल्लभ बोले- एक ही परिवार से कई RAS बनने का दौर खत्म, अब पारदर्शी सिस्टम होगा

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य गौरव वल्लभ और राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म मौजूद रहे. इस दौरान गौरव वल्लभ ने बिना किसी नेता का नाम लिए तंज कसा कि एक समय ऐसा था, जब एक ही परिवार के सात-आठ आरएएस अधिकारी बन गए, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार National Testing Agency ने पारदर्शी और सिस्टम-ओरिएंटेड प्रक्रिया स्थापित की है, उसी तर्ज पर राजस्थान में भी ऐसी व्यवस्था विकसित की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार के पर्चा लीक या पक्षपात की संभावना समाप्त हो. योग्य युवाओं को न्याय मिल सके.

जयपुर में बजट युवा सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही. साथ ही कहा कि सरकार अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान में भी टेस्टिंग एजेंसी के जरिए सिस्टम ओरिएंटेड प्रोसेस एस्टेब्लिश हो जाएगा. जहां पर किसी भी तरह का पर्चा लीक संभव हो पाएगा. जयपुर के वैशाली नगर स्थित खंडेलवाल वैश्य गर्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शुक्रवार को भाजयुमो की ओर से 'बजट युवा सम्मेलन' का आयोजन किया गया. इसमें केंद्र और राजस्थान सरकार के हालिया बजट में युवाओं, स्टार्टअप, कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार से जुड़े प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई.

जयपुर: एक दौर था जब एक परिवार से ही सात-आठ आरएएस अफसर बन जाया करते थे. ये 'दिव्य ज्ञान' युवाओं को दिया जाना चाहिए था, जो उस परिवार के सदस्यों को मिला. उस परिवार के काका, बुआ, चाचा की लड़की-लड़कियां आरएएस बन रहे हैं और जो राजस्थान के योग्य बच्चे हैं, वे आरएएस नहीं बन पा रहे, लेकिन ये सब अब बंद हो गया है. ये कहना था प्रधानमंत्री वित्त सलाहकार परिषद के सदस्य गौरव वल्लभ का.

मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई से रोजगार सृजन: गौरव वल्लभ ने कहा कि यदि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होता है तो युवाओं के लिए व्यापक रोजगार सृजित होते हैं. उन्होंने कहा कि भारत और राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ एमएसएमई क्षेत्र है और यूनियन बजट में मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई और सुधारों की निरंतरता पर विशेष जोर दिया गया है. उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और विकास दर 7.4 प्रतिशत के आसपास है, जो कई विकसित देशों से अधिक है.

ट्रेड डील पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब : अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि राजस्थान के 100 का हैंडीक्राफ्ट 150 रुपए में मिल रहा था, वो 118 में मिलने लगेगा. इसे घुटने टेकना नहीं कहते. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, 'चौथी क्लास की गणित की टीचर को बुलाना चाहिए और सारे कांग्रेसी लीडर्स को बताना चाहिए कि 118 राशि 150 से कम है.' उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और वाणिज्य मंत्री विभिन्न मंचों पर स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते में किसानों, उत्पादकों और मछुआरों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा.

विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान का विजन : गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से विकसित राजस्थान का संकल्प और प्रधानमंत्री की विकसित भारत 2047 की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, विशेषकर युवाओं के स्किल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार पर विशेष प्रावधान किए गए हैं. उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने उद्यम स्थापित करने के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इसके लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं. साथ ही, इन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचे, इसके लिए प्रचार-प्रसार और संवाद आवश्यक है.

युवाओं से सीधा संवाद: आयोजन को लेकर भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा ने बताया कि केंद्रीय बजट के बाद भी इसी प्रकार का संवाद आयोजित किया गया था और अब राजस्थान बजट पर युवाओं के साथ चर्चा की जा रही है. सम्मेलन में अर्थशास्त्रियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं ने सीधे प्रश्न पूछे और बजट से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया. उन्होंने कहा कि बजट युवा सम्मेलन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रत्येक युवा तक पहुंचे और कोई भी विद्यार्थी लाभ से वंचित न रहे.