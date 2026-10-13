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उत्तराखंड में स्कूलों के रेनोवेशन के लिए करोड़ों का बजट जारी, जानिए कहां कैसे होगा खर्च

उत्तराखंड स्कूल रेनोवेशन ( ETV Bharat )

स्कूलों में सुधारी जाएंगी सुविधाएं: राज्य मे कई स्कूलों के हालात बेहद खराब हैं. आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों की समस्या केवल कक्षाओं की दीवारों या छतों तक सीमित नहीं है. कई जगह पर विद्यालय परिसरों की चारदीवारी खेल मैदान शौचालय और दूसरी बुनियादी चीजों को को भी नुकसान पहुंचा है. सरकार की ओर से जारी 30 करोड़ रुपये की धनराशि से इन सभी श्रेणियों के अंतर्गत जरूरी पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य कराए जाएंगे. इससे विद्यालय परिसरों को दोबारा उपयोग योग्य बनाने के साथ विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने पर जोर रहेगा.