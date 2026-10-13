उत्तराखंड में स्कूलों के रेनोवेशन के लिए करोड़ों का बजट जारी, जानिए कहां कैसे होगा खर्च
सरकार की ओर से स्कूलों के रेनोवेशन के लिए 30 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है. इसमें पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य कराए जाएंगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 13, 2026 at 3:27 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त सरकारी विद्यालयों को फिर से सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए राज्य सरकार ने 30 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है. राज्य आपदा से स्वीकृत इस बजट का उपयोग प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पुनर्निर्माण तथा मरम्मत के कार्यों पर किया जाएगा. सरकार ने दोनों शिक्षा स्तरों के लिए 15-15 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं. शिक्षा महानिदेशालय ने सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आवंटित धनराशि का समय बद्ध उपयोग सुनिश्चित करने और निर्माण कार्य मार्च 2027 तक पूरा कराने के निर्देश दिए हैं.
स्कूलों में सुधारी जाएंगी सुविधाएं: राज्य मे कई स्कूलों के हालात बेहद खराब हैं. आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों की समस्या केवल कक्षाओं की दीवारों या छतों तक सीमित नहीं है. कई जगह पर विद्यालय परिसरों की चारदीवारी खेल मैदान शौचालय और दूसरी बुनियादी चीजों को को भी नुकसान पहुंचा है. सरकार की ओर से जारी 30 करोड़ रुपये की धनराशि से इन सभी श्रेणियों के अंतर्गत जरूरी पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य कराए जाएंगे. इससे विद्यालय परिसरों को दोबारा उपयोग योग्य बनाने के साथ विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने पर जोर रहेगा.
विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक आकांक्षा कोंडे ने इस संबंध में सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है. इसमें अधिकारियों को उपलब्ध बजट का जल्द उपयोग करने और निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा कराने को कहा गया है. महानिदेशालय ने कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए हैं. जिससे मरम्मत और पुनर्निर्माण के बाद विद्यालयों को दोबारा ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े. अधिकारियों को मार्च 2027 तक कार्य पूरे करने के साथ खर्च की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराना होगा.
प्राथमिक विद्यालयों के लिए जिलों को अलग अलग बजट आवंटित: प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा जिलों को सवा-सवा करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. वहीं हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और ऊधमसिंह नगर को एक-एक करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि दी गई है. इस बजट का उपयोग संबंधित जिलों में आपदा से क्षतिग्रस्त प्राथमिक विद्यालयों की परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए किया जाएगा. इससे जिलों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार क्षतिग्रस्त भवनों और आवश्यक सुविधाओं को सुधारने का अवसर मिलेगा. प्रत्येक जिले में कितने विद्यालयों को इस धनराशि से लाभ मिलेगा. यह संबंधित विभागीय कार्ययोजना और स्वीकृत निर्माण कार्यों के आधार पर साफ होगा.
माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी 15 करोड़ रुपये निर्धारित: राज्य सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए भी 15 करोड़ रुपये का अलग प्रावधान किया है. इस मद में भी जिलों को धनराशि आवंटित की गई है. जिससे आपदा से प्रभावित विद्यालयों में क्षतिग्रस्त भवनों और अन्य परिसंपत्तियों को ठीक कराया जा सके. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए अलग-अलग बजट निर्धारित करने के पीछे दोनों स्तरों के विद्यालयों में आवश्यक मरम्मत कार्यों को आगे बढ़ाना है. अब जिलों के सामने आवंटित धनराशि का प्रभावी इस्तेमाल करते हुए तय समयसीमा में निर्माण कार्य पूरा कराने की जिम्मेदारी होगी.
उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कई क्षेत्रों में भारी बारिश भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का असर बुनियादी ढांचे पर पड़ता है. विद्यालय भी इससे अछूते नहीं रहते. भवनों को नुकसान पहुंचने की स्थिति में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने के साथ सुरक्षित कक्षाओं और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता का सवाल भी उठता है. ऐसे में मरम्मत के लिए बजट जारी करना शुरुआती कदम है.
समय सीमा में पूरे किए जाएं निर्माण कार्य: विद्यालयी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों का जल्द पुनर्निर्माण कराया जाएगा. जिससे उन्हें सुरक्षित और सुचारु रूप से संचालित किया जा सके. उन्होंने बताया प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए जिलावार 30 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.
इसी साल मार्च में आया था ये आंकड़ा: विधानसभा में बताया गया था कि पांच साल में कई स्कूल छात्रों की संख्या कम होने की वजह से बंद भी हुए हैं. उसमें सबसे अधिक स्कूल टिहरी जिले में बंद हुए हैं. जहां 262 स्कूल बंद किए गए हैं. इसके बाद पौड़ी गढ़वाल जिले का स्थान आता है. जहां 120 स्कूल बंद हुए हैं. तीसरे स्थान पर पिथौरागढ़ जिला है, जहां 104 स्कूल बंद हुए हैं. अल्मोड़ा में 83, नैनीताल में 49, चमोली में 43, देहरादून में 38, चंपावत में 34, उत्तरकाशी में 25, उधम सिंह नगर में 21 और रुद्रप्रयाग में 15 स्कूल बंद हो गए हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हरिद्वार में दो स्कूल बंद किए गए हैं. बागेश्वर में भी 25 स्कूल बंद हुए हैं. राज्य भर में कुल 10,940 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं.
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