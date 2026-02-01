ETV Bharat / state

एक्सपर्ट की राय, गोरखपुर में उद्योग क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने का बजट में हो प्रावधान

गोरखपुर की जनता चाहती है कि बजट में गोरखपुर में इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने को शामिल किया जाना चाहिए.

यूनियन बजट से यूपी के गोरखपुर को बहुत उम्मीदें. (ETV Bharat)
Published : February 1, 2026

Published : February 1, 2026 at 10:00 AM IST

Updated : February 1, 2026 at 10:34 AM IST

गोरखपुर: वर्ष 2026 में देश में कौन-कौन सी परियोजनाएं आकार लेंगी और उन पर कितना बजट खर्च किया जाएगा. साथ ही पूरे व्यवस्था को संचालित करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज कुछ ही देर में संसद में बजट पेश करेंगी. वहीं उत्तर प्रदेश का भी वित्त बजट 20 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किया जाएगा.

इस बीच गोरखपुर शहर जो लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, वहां से उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषयों के विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया है कि, जो मौजूदा समय में उद्योग नीति गोरखपुर में लागू हो रही है, उसमें और सुधार हो.

गोरखपुर में इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए बजट से बड़ी उम्मीदें. (ETV Bharat)

साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिसमें सरकार अगर बजट का प्रावधान करते हुए उसे धरातल पर उतारने में सफल होती है तो, गोरखपुर जो आज देश ही नहीं दुनिया के नक्शे पर जगह बना रहा है, वह और मजबूती के साथ अपने आप को प्रस्तुत कर पाएगा.

पूर्व आईआईटियन और चेंबर का इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष एसके अग्रवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के पहल से गोरखपुर में औद्योगिक माहौल बना है जिसकी वजह से आज यहां टाटा, बिरला,अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपति उद्योग लगाने आ रहे हैं. लेकिन इस क्षेत्र को ऐसे उद्योगों की जरूरत है जिसके सहारे अनुपूरक यानी की छोटे-छोटे उद्योग भी स्थापित होते तो रोजगार के बड़े अवसर यहां उपलब्ध होते.

गोरखपुर में उद्योग क्षेत्रों के लिए बड़े बजट की जरूरत. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लखनऊ में अभी अशोक लीलैंड का प्लांट स्थापित हुआ है, वैसे ही प्लांट की गोरखपुर को भी जरूरत है. साथ ही हीरो होंडा या इसके जैसी ही इंडस्ट्री की जरूरत है, जिसके सहारे छोटे-छोटे कल-पुरुजों को बनाने वाले उद्योग भी यहां स्थापित हो पाएंगे.

उन्होंने कहा कि जब अशोक लीलैंड या हीरो होंडा जैसी कंपनियां यह स्थापित होंगी, तो उसमें जो भी अन्य कल्प- पुर्जे लगते हैं. वह इन्हीं अनुपूरक उद्योगों की स्थापना से पूरे किए जा सकेंगे. इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा.

उन्होंने याद दिलाया कि पूर्वांचल का अपना यह क्षेत्र कृषि और बुनकर आधारित क्षेत्र है. ऐसे में औद्योगिक क्षेत्र के भीतर टेक्सटाइल्स पार्क की स्थापना हो जाए, तो बड़े पैमाने पर जो बुनकार कारीगर हैं, उनका उपयोग करते हुए इस क्षेत्र को वस्त्र उत्पादन का हब बनाया जा सकता था. और इससे एक्सपोर्ट का भी अवसर खुलता. ऐसे में देश के जो कुछ चुनिंदा एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी यूनिट को यहां स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि कृषि के तहत या बहुत ऐसी फासले तैयार होती हैं, जिनको अगर औद्योगिक क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा हो, तो उनको प्रोसेस करके नया स्वरूप दिया जा सकता है. जैसे कि यह क्षेत्र केले के उत्पादन का बड़ा क्षेत्र है उससे चिप्स बनाया जा सकता है. साथ ही जूस और मुरब्बे बना सकते हैं. सब्जियों की ग्रेडिंग और पैकेजिंग कर सकते हैं.

गोरखपुर को बजट से बहुत उम्मीदें. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि यह समय की मांग है. इससे रोजगार भी पैदा होगा और व्यवसाय भी बढ़ेगा. वहीं अभी जिन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विशेष विकास और सुधार की आवश्यकता है. इस पर अपनी राय रखते हुए, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एंड हेड सिविल इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट एवं पर्यावरण, गोविंद पाण्डेय ने कहा कि गोरखपुर की आबादी लगातार बढ़ रही है. शहर पर दूसरे शहरों से आने वाले लोगों का दबाव बढ़ रहा है.

उन्होंने कहाकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में गति पकड़ते इस शहर में लोगों को अब अपना आवास होने की चिंता सता रही है. ऐसे में बजट में यहां पर अफॉर्डेबल हाउसिंग स्कीम को बड़े पैमाने पर लॉन्च करने की जरूरत है. इससे कम पूंजी वाले लोग भी अपना छोटा-छोटा आशियाना पाकर खुश हो सकें. करोड़ों का फ्लैट लेने वाले तो यहां बहुतेरे हैं. लेकिन जरूर सामान्य दरों पर मिलने वाले फ्लैट्स और मकान की है, जो आम लोगों का सपना पूरा कर सके और उनकी पहुंच में हो.

उन्होंने कहा कि जब शहर पर भीड़ का दबाव बढ़ेगा तो यहां पर पर्यावरण की भी समस्या होगी और सीवेज भी बढ़ेगा. ऐसे में शहर से निकलने वाले सीवेज के पानी के ट्रीटमेंट का भी इंतजाम होना चाहिए, जिससे भूगर्भ जल भी शुद्ध रहे और लोगों को शुद्ध पेयजल का भी संकट न खड़ा हो. उन्होंने कहा कि कुछ परियोजनाएं चल रही है लेकिन एक मास्टर प्लान के तहत जब इस पर कार्य किया जाएगा, तो किसी भी शहर की जो यह सबसे बड़ी समस्या है वह दूर हो सकेगी.

इसके साथ ही उन्होंने नेपाल और तराई क्षेत्र को भी लखनऊ और दिल्ली से जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेसवे को तैयार करने की बात कही. साथ ही यह भी सुझाव दिया कि अगर लिंक एक्सप्रेस वे का कनेक्शन किसी तरह नेपाल सीमा तक भी पहुंचा दिया जाए तो नेपाल और उस क्षेत्र के लोग भी अपनी यात्रा को सुगम बना सकेंगे. उन्होंने एयरपोर्ट के भी विस्तारीकरण का मुद्दा उठाया और कहा कि आजकल लोग समय का बचाव करना चाहते हैं. इसलिए जब उन्हें एयर कनेक्टिविटी के बेहतर अवसर मिलेंगे तो लोग उसका लाभ उठाएंगे. यह शहर के विकास का भी एक क्रम होगा.

पर्यावरण की शुद्धता और प्रदूषण मुक्त गोरखपुर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्लांटेशन की आवश्यकता है. क्योंकि यह देखा गया है कि बड़े प्रोजेक्ट और सड़कों के निर्माण की वजह से गोरखपुर में करीब 25000 से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं जिनकी भरपाई करनी जरूरी है.

Last Updated : February 1, 2026 at 10:34 AM IST

