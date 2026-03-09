ETV Bharat / state

धान खरीदी और उठाव का मुद्दा विधानसभा में गूंजा, बस्तर संभाग में सबसे अव्वल रहा कांकेर

छत्तीसगढ़ विधानसभा में धान बस्तर संभाग में धान खरीदी और उठाव को लेकर कांग्रेस विधायक ने खाद्य मंत्री से सवाल पूछा.

BUDGET SESSION Question hour of paddy procurement
विधानसभा में धान खरीदी और उठाव का उठा सवाल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 9, 2026 at 12:22 PM IST

3 Min Read
रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में धान खरीदी को लेकर कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने सवाल पूछा. छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्ष 2025-26 की धान खरीदी को लेकर बस्तर संभाग के जिलों की स्थिति पर सवाल उठाया गया. प्रश्न में खाद्य मंत्री से पूछा गया कि बस्तर संभाग के जिलों में धान खरीदी के लिए कितने किसान पंजीकृत हैं, धान खरीदी का निर्धारित लक्ष्य क्या है और वास्तविक उपलब्धि कितनी रही. साथ ही यह भी जानकारी मांगी गई कि कितने किसानों ने पहली किस्त में धान जमा किया, कितने किसानों ने दूसरी किस्त में धान बेचा और कितने किसान ऐसे रहे जो धान नहीं बेच पाए.

कांग्रेस विधायक ने जिलावार मांगी जानकारी

विधायक लखेश्वर बघेल ने ये जानकारी जिलावार उपलब्ध कराने की मांग की, ताकि धान खरीदी की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके. इसके साथ ही पूरक प्रश्न में यह भी पूछा गया कि धान खरीदी के बाद धान के उठाव की वर्तमान स्थिति क्या है. विशेष रूप से यह जानकारी मांगी गई कि बस्तर संभाग के जिलों में कस्टम मिलरों और परिवहनकर्ताओं ने अब तक कितना धान उठाया गया है और कुल उठाव की जिला-वार स्थिति क्या है.

खाद्य मंत्री ने दी जानकारी

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी के बाद धान उठाव की स्थिति सामने आई है. राज्य के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की दी गई जानकारी के अनुसार 19 फरवरी 2026 तक बस्तर संभाग के जिलों में कस्टम मिलर्स और परिवहनकर्ताओं ने धान का उठाव किया है. जारी आंकड़ों के अनुसार बस्तर जिले में कस्टम मिलर्स ने 14,474.49 मीट्रिक टन और परिवहनकर्ताओं ने 32,372.37 मीट्रिक टन धान उठाया किया. इससे कुल उठाव 46,846.86 मीट्रिक टन रहा.

बीजापुर जिले में कुल 21,888.59 मीट्रिक टन धान का उठाव हुआ, जिसमें कस्टम मिलर्स ने 14,165.95 मीट्रिक टन और परिवहनकर्ताओं ने 7,722.64 मीट्रिक टन धान उठाया.

दंतेवाड़ा जिले में कुल 9,757 मीट्रिक टन धान का उठाव दर्ज किया गया। वहीं कांकेर जिले में सबसे अधिक धान उठाव हुआ है। यहां कस्टम मिलरों द्वारा 79,228.06 मीट्रिक टन और परिवहनकर्ताओं द्वारा 68,300.26 मीट्रिक टन धान उठाया गया, जिससे कुल उठाव 1,47,528.30 मीट्रिक टन रहा।

कोंडागांव जिले में कुल 58,911.78 मीट्रिक टन धान उठाव हुआ, जिसमें कस्टम मिलरों का 12,859.74 मीट्रिक टन और परिवहनकर्ताओं का 46,052.04 मीट्रिक टन योगदान रहा.

नारायणपुर जिले में कुल 17,383.06 मीट्रिक टन धान उठाया गया, जबकि सुकमा जिले में कुल 16,608.14 मीट्रिक टन धान का उठाव दर्ज किया गया. खाद्य मंत्री ने बताया कि बस्तर संभाग के जिलों में धान उठाव की प्रक्रिया लगातार जारी है और आवश्यकतानुसार परिवहन एवं मिलिंग की व्यवस्था की जा रही है.

