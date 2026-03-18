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बजट सत्र: विपक्ष ने सरकार पर किया चौतरफा हमला, सोलर प्लांट, युक्तियुक्तकरण, जंबूरी आयोजन में भ्रष्टाचार को लेकर किए तीखे सवाल

सरायपाली से कांग्रेस विधायक चातुरी नंद ने कहा कि मैंने गोदावरी सोलर प्लांट को लेकर मैंने सदन में सवाल पूछा. एक बड़े कंपनी को सरकार जमीन दे सकती है लेकिन गरीब ग्रामीण को पट्टा नहीं दे सकती है. ये दुर्भाग्यजनक है. गरीब से पट्टा वापस ले लिया जाता है और गलत तरीके से उद्योग को जमीन दे दिया जाता है. 102 हेक्टेयर जमीन में तो कोई उद्योग लग ही नहीं रहा है. माननीय मंत्रीजी ने मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया. जनप्रतिनिधि के सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है.

रायपुर: बजट सत्र के दौरान विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है. बुधवार को विधानसभा में एक बार फिर विपक्ष ने अपने तीखे तेवर कई मुद्दों को लेकर दिखाए. विपक्ष ने कहा कि सरकार हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है. जब हम सदन में उनसे मुद्दे पर बात करने की कोशिश करते हैं तो वो गोलमोल जवाब देकर बचना चाहते हैं.

गोदावरी सोलर प्लांट को लेकर उठाया मुद्दा (ETV Bharat)

बालोद विधायक ने युक्तियुक्तकरण पर पूछा सवाल

बालोद से कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में परीक्षा के दौरान जो परीक्षा कॉपी दी जा रही है वो काफी घटिया है. पेपर इतना कमजोर है कि वो लिखने के बाद दूसरी ओर छप रहा है. युक्तियुक्तकरण पर विधायक ने कहा कि शिक्षक नहीं होने की वजह से बच्चे स्कूल में छाड़ू लगा रहे हैं, ये मैंने खुद स्कूल जाकर देखा है. मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं है, सरकार के विधायक ही इसपर सवाल उठा रहे हैं. युक्तियुक्तकरण के चलते छात्र और शिक्षक दोनों परेशान हैं. स्कूलों में आजतक पुस्तक नहीं बंटा जबकि परीक्षा सामने है. धर्मांतरण के मुद्दे पर लेकर भी संगीता सिन्हा ने सरकार को घेरा है.

सरेंडर नक्सलियों को कहां से नौकरी देंगे पहले से युवा लाइन में खड़ा है. जिन नक्सलियों को नौकरी का वादा सरकार कर रही है उनकी हालत 6 महीने बाद आप यहीं पर घूमते देखेंगे.

युक्तियुक्तकरण पर पूछा सवाल (ETV Bharat)

तकनीकी शिक्षण संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया को लेकर मंत्री ने दिया जवाब

मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि सदन में तकनीकी शिक्षण संस्थानों में जो एडमिशन दिया जाता है वो नियमों के मुताबिक ही दिया जाता है. सदन में ये सवाल उठाया गया कि कुछ लोग बिना नियमों के वहां पढ़ाई कर रहे हैं. इसपर सरकार ने साफ कर दिया है कि हम नियमों का पालन करेंगे. हमारी कोशिश है कि हमारा युवा जॉब देने वाला बने हम इसपर काम कर रहे हैं.

मंत्री ने दिया जवाब (ETV Bharat)

सरेंडर माओवादियों के सदन आने पर बोले गुंडरदेही विधायक

गुंडरदेही से विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि आज करीब 140 नक्सली विधानसभा की कार्यवाही को देखने के लिए यहां आए थे ये बड़ी अच्छी बात है. हम चाहते हैं इनका स्वागत और सम्मान हो लेकिन जो नक्सलवाद से पीड़ित परिवार हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है. एसआईए के इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि शहरी नेटवर्क भी फैला रहे हैं. मजदूर बनकर वो यहां छिपकर काम कर रहे हैं. रायपुर सहित सभी जिलों में जहां बाहर से आकर मजदूर काम कर रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए. विधायक ने कहा कि जंबूरी बजट को लेकर जो विवाद है उसमें मंत्री और सांसद दोनों आमने सामने हैं. बिना टेंडर के कैसे आयोजन किया जाता है. इसी पर आज मैंने सदन में सवाल पूछा. इसमें सारे अधिकारी मिले हुए हैं.