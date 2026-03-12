गैरसैंण बजट सत्र: सदन में आज जारी रहेगी बजट पर चर्चा, कल आ सकता है विभागवार बजट
भराड़ीसैंण में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है, विपक्ष तमाम सवालों सो सरकार को घेरने की कोशिश करेगा.
Published : March 12, 2026 at 8:54 AM IST
चमोली: गैरसैंण भराड़ीसैंण में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र 2026-27 का आज चौथा दिन है. आज भी सदन की कार्यवाही महत्वपूर्ण रहने वाली है. दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, जिसमें विधायक अपने-अपने क्षेत्रों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछेंगे.
प्रश्नकाल के बाद सदन में राज्य के बजट पर सामान्य चर्चा जारी होगी. सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अपनी-अपनी राय रखेंगे. विपक्ष जहां बजट में की गई घोषणाओं और प्रावधानों को लेकर सरकार से सवाल पूछेगा, वहीं सत्ता पक्ष इसे राज्य के विकास के लिए संतुलित और दूरदर्शी बजट बताएगा.
बजट पर चर्चा के दौरान प्रदेश के विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पर्यटन और कृषि जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी बात होने की संभावना है. कई विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को भी सदन में उठाकर सरकार का ध्यान उन समस्याओं की ओर दिलाने की कोशिश करेंगे.
बजट पर सामान्य चर्चा के बाद सदन में नियम 58 के तहत लिए गए विषयों पर भी चर्चा होगी. नियम 58 के तहत ऐसे मामलों को सदन में उठाया जाता है जो जनहित से जुड़े और महत्वपूर्ण होते हैं. इन मुद्दों पर विधायक सरकार से जवाब मांगते हैं और संबंधित विभागों की ओर से स्थिति स्पष्ट की जाती है.
कार्यसूची के अनुसार आज विभागवार बजट पर चर्चा नहीं होगी. विभागवार बजट पर विस्तृत चर्चा संभवतः कल से शुरू की जाएगी. विभागवार चर्चा के दौरान अलग-अलग विभागों के बजट प्रावधानों, योजनाओं और कार्यों को लेकर विधायक अपनी बात रखते हैं और जरूरत पड़ने पर सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगते हैं.
गैरसैंण में चल रहा यह बजट सत्र राज्य की आगामी वित्तीय योजनाओं और विकास की दिशा तय करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ऐसे में सत्र के चौथे दिन भी सदन में बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है. साथ ही नियम 58 के तहत उठाए गए मुद्दों पर भी सरकार का जवाब महत्वपूर्ण रहेगा.
