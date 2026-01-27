ETV Bharat / state

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से होगा शुरू, 24 फरवरी को पेश होगा राज्य का बजट

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगा. जिसमें 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश होगा.

JHARKHAND ASSEMBLY BUDGET SESSION
भारखंड विधानसभा भवन (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 27, 2026 at 6:48 PM IST

2 Min Read
रांची: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. 19 मार्च तक चलने वाले सत्र के दौरान कुल 17 कार्य दिवस होंगे. सत्र के पहले दिन यानी 18 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा. प्रथम दिन शोक प्रकाश के बाद सभा की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी. इस दौरान अध्यादेश की प्रमाणीकृत प्रतियां अगर हो तो, उसे सभा पटल पर रखा जाएगा.

तृतीय अनुपूरक बजट होगा पेश

19 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वाद विवाद होगा. 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का तृतीय अनुपूरक बजट पेश होगा. इस दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर और मतदान होगा. शनिवार और रविवार की वजह से 21 और 22 फरवरी को अवकाश रहेगा. 23 फरवरी को अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के बाद मतदान और पारण होगा.

24 फरवरी को पेश होगा बजट

24 फरवरी को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे. इससे पहले प्रश्नकाल की कार्यवाही होगी. 25 फरवरी को बजट पर सामान्य वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा. 26 फरवरी को भी आय व्यय के अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा. 27 फरवरी को अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा. इसके बाद 28 फरवरी से 8 मार्च तक होली का अवकाश रहेगा. फिर 9 मार्च से 13 मार्च तक प्रश्नकाल के बाद बजट के अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर और मतदान होगा.

18 मार्च को निपटाए जाएंगे राजकीय कार्य

शनिवार और रविवार की वजह से 14 मार्च और 15 मार्च को अवकाश रहेगा. जिसके बाद 16 और 17 मार्च को बजट के अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर और मतदान होगा. जबकि 18 मार्च को राजकीय विधेयक के साथ-साथ अन्य राजकीय कार्य निपटाए जाएंगे. वहीं 19 मार्च को प्रश्नकाल के बाद गैर सरकारी संकल्प पर सरकार का जवाब होगा.

