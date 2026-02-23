ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से, पहले राज्यपाल का अभिभाषण, आर्थिक सर्वेक्षण पटल पर रखेंगे ओपी चौधरी

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है. 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी. सबसे पहले दीनदयाल सिंह पोर्ते, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन का उल्लेख कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी. इसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा. राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव लाया जाएगा. प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2025-2026 पटल पर रखेंगे. सभापति तालिका की घोषणा की जाएगी.

24 फरवरी को छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट 24 फरवरी को पेश किया जाएगा. वित्तमंत्री ओपी चौधरी वर्ष 2026-2027 के आय व्ययक का उपस्थापन दोपहर 12.30 सदन में पेश करेंगे. 25, 26 और 27 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा होगी.