छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से, पहले राज्यपाल का अभिभाषण, आर्थिक सर्वेक्षण पटल पर रखेंगे ओपी चौधरी

छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधान सभा का अष्टम बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगा. इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी.

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 23, 2026 at 7:13 AM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है. 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी. सबसे पहले दीनदयाल सिंह पोर्ते, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन का उल्लेख कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी. इसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा. राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव लाया जाएगा. प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2025-2026 पटल पर रखेंगे. सभापति तालिका की घोषणा की जाएगी.

24 फरवरी को छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट 24 फरवरी को पेश किया जाएगा. वित्तमंत्री ओपी चौधरी वर्ष 2026-2027 के आय व्ययक का उपस्थापन दोपहर 12.30 सदन में पेश करेंगे. 25, 26 और 27 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा होगी.

छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र

छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधान सभा का अष्टम बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगा. इस सत्र में कुल 15 बैठकें प्रस्तावित है. 25, 26 और 27 फरवरी 2026 को सत्र चलने के बाद 28 फरवरी से 8 मार्च तक कोई बैठक नहीं होगी.

  • 28 फरवरी को शनिवार
  • 1 मार्च को रविवार
  • 2 मार्च सोमवार को बैठक नहीं
  • 3 मार्च को होलिका दहन
  • 4 मार्च को होली
  • 5 और 6 मार्च को भी बैठक नहीं.
  • 7 मार्च को शनिवार
  • 8 मार्च को रविवार

यानी फिर 9 मार्च से विधानसभा सत्र शुरू होगा.

BUDGET SESSION OF CHHATTISGARH
छत्तीसगढ़ विधानसभा
राज्यपाल का अभिभाषण
CHHATTISGARH
CHHATTISGARH LEGISLATIVE ASSEMBLY

