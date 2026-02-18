ETV Bharat / state

विधानसभा बजट सत्र: सवालों में घिरे सरकार के मंत्री, खाद्य आपूर्ति मामले में जांच के आदेश

उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ( Courtesy Rajasthan Legislative Assembly )

जयपुर: विधानसभा में भजनलाल सरकार के मंत्री सवालों में घिरते नजर आए. प्रश्नकाल के दौरान बुधवार को जनजाति आश्रम छात्रावास में खाद्य सामग्री की आपूर्ति मामले में जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी, चौमू नगर परिषद में कार्य संविदा कर्मियों के मामले में स्वायत शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा, प्रदेश के विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्वयंपाठी विद्यार्थियों के विमर्श शुल्क मामले में उच्च शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा सवालों के जवाब नहीं दे पाए. इस पर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया और विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई की मांग की. विधानसभा अध्यक्ष ने अलग-अलग सवाल पर मंत्रियों को व्यवस्था दी. इधर, खाद्य सामग्री घोटाले मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने जांच के आदेश दिए. जनजाति आश्रम छात्रावासों में खाद्य सामग्री आपूर्ति में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए विधायक अर्जुन सिंह बामनियां ने मंत्री बाबूलाल खराड़ी से आपूर्ति की दरें पूछीं, लेकिन स्पष्ट उत्तर नहीं मिलने पर विपक्ष ने हंगामा किया. मंत्री खराड़ी ने बताया कि दरें बाजार के अनुसार बदलती रहती हैं और सभी बिल उपलब्ध करा दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि दरों में अंतर की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. विपक्ष ने आरोप लगाया कि निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए छात्रावास वार्डनों को अलग-अलग बजट भेजा गया. विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री को पूरे मामले की गहन जांच कराने के निर्देश दिए. पढ़ें: विधानसभा बजट सत्र : गाय से गोपाल पर घमासान जारी, सदन में आज भी हंगामे के आसार चौमू नगर परिषद में कार्यरत संविदा कर्मियों की स्थिति पर विधायक शिखा मील ने सवाल उठाया. मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है, यह स्वतंत्रता के बाद से चली आ रही समस्या है. उन्होंने बताया कि जिन मामलों में शिकायतें मिली हैं, उनमें संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है.