ETV Bharat / state

SANKALP मॉडल पर मजबूत होगी स्वास्थ्य व्यवस्था, 6976 करोड़ से अधिक की अनुदान मांगें पारित

Intro:SANKALP मॉडल पर मजबूत होगी स्वास्थ्य व्यवस्था, 6976 करोड़ से अधिक की अनुदान मांगें पारित

BUDGET SESSION
6976 करोड़ से अधिक की अनुदान मांगें पारित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 12, 2026 at 10:04 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: बजट सत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला साय सरकार ने लिया है. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 6 हजार 976 करोड़ 54 लाख से अधिक की अनुदान मांगें पारित की गई. चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं SANKALP मॉडल पर आधारित होंगी और सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर नागरिक को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके.

SANKALP मॉडल पर मजबूत होगी स्वास्थ्य व्यवस्था

अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि वे जीवन की रक्षा का संकल्प लेकर सेवा का दीप जलाने आए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और उसे समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके. इसके लिए सरकार स्वास्थ्य अधोसंरचना को लगातार मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है.

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिया जवाब

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा, प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को SANKALP मॉडल के आधार पर विकसित किया जाएगा. इसमें सशक्त संस्थान, उत्कृष्ट अकादमिक गुणवत्ता, नवोन्मेषी अनुसंधान, क्लीनिकल दक्षता, आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, जीवन रक्षक अधोसंरचना और पारदर्शी प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी. इस मॉडल के माध्यम से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को नई ऊंचाई देने का लक्ष्य रखा गया है.



सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, प्रदेश के शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू की जाएगी. इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे कर्मचारियों को इलाज के दौरान आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े.



स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार पर सरकार का फोकस

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है. गंभीर बीमारियों के उपचार को सुलभ बनाने के लिए प्रदेश में 25 नए डायलिसिस केंद्र स्थापित किए जाएंगे. साथ ही आम नागरिकों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए 50 जन औषधि केंद्रों का विस्तार किया जाएगा. अंबिकापुर और धमतरी में जिला अस्पतालों के नए भवन बनाए जाएंगे, वहीं रायपुर के कालीबाड़ी क्षेत्र में 200 बिस्तरों वाला मातृ एवं शिशु अस्पताल और चिरमिरी में नया जिला अस्पताल स्थापित होगा.



रायपुर में बनेगा मध्य भारत की सबसे बड़ा खाद्य एवं औषधि लैब

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि रायपुर में मध्य भारत की सबसे आधुनिक इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी. इसके लिए बजट में 95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस प्रयोगशाला के शुरू होने से छत्तीसगढ़ को जांच के लिए दिल्ली जैसे महानगरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और आसपास के राज्यों को भी त्वरित जांच सुविधाएं मिल सकेंगी.



हृदय और कैंसर उपचार के लिए नए संस्थान बनेंगे

मंत्री ने सदन को बताया कि राज्य में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए रायपुर में अत्याधुनिक कार्डियक इंस्टीट्यूट स्थापित करने की योजना है. इसके अलावा बिलासपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, जिससे कैंसर मरीजों को प्रदेश में ही उच्च स्तरीय उपचार मिल सकेगा। साथ ही रायपुर में प्रदेश का पहला होम्योपैथी कॉलेज भी स्थापित किया जाएगा.



एम्बुलेंस सेवाओं को मिलेगा प्रदेश में नया विस्तार

प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 300 नई एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी. इसके साथ ही 70 वेंटिलेटर युक्त अत्याधुनिक एम्बुलेंस और नवजात शिशुओं के लिए 10 विशेष एम्बुलेंस भी जल्द उपलब्ध कराई जाएंगी. चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2 हजार करोड़ से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है. दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, जशपुर, जांजगीर-चांपा और कबीरधाम में बनने वाले पांच नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 1,240 पद और संबंधित अस्पतालों के लिए 500 पदों का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में ट्रामा सेंटर भवन निर्माण और चिकित्सा उपकरणों की खरीदी के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है.



मेडिकल कॉलेजों में छात्रावास निर्माण होगा

राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 83 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है. इसके तहत रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, अंबिकापुर और जगदलपुर के मेडिकल कॉलेजों में छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा. आयुष विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 544 करोड़ का बजट रखा गया है. इसके तहत 7 आयुर्वेद चिकित्सालय, 13 आयुष पॉलीक्लिनिक और 692 आयुष औषधालयों के उन्नयन का प्रावधान किया गया है. रायपुर स्थित शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय परिसर में छात्रावास और सेमीनार हॉल का भी निर्माण किया जाएगा.



पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए नई योजनाएं शुरू होंगी

साय सरकार ने पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना शुरू करने की घोषणा की. इसके तहत विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा और आवासीय सुविधाएं मिलेंगी. बिलासपुर में 500 सीटर कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय, रायपुर में 200 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास, रायगढ़ और मनेन्द्रगढ़ में 100-100 सीटर छात्रावास तथा जशपुर में 50 सीटर प्री-मैट्रिक छात्रावास बनेंगे. साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए CG-ACE योजना के अंतर्गत उड़ान, शिखर और मंजिल जैसी योजनाएं शुरू होंगी.

गैस सिलेंडर की किल्लत पर विधानसभा में हंगामा, स्थगन प्रस्ताव को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने

छत्तीसगढ़ विधानसभा: सत्ता पक्ष के ही विधायक ने बदहाल सड़क पर सरकार को घेरा, ध्यानाकर्षण में 'मौत की सड़क; का उठा मुद्दा

17 मार्च को विधानसभा घेराव करेगी कांग्रेस, अफीम की खेती और गैस सिलेंडर की किल्लत पर होगा जोरदार प्रदर्शन

TAGGED:

CHHATTISGARH HEALTH SYSTEM
SANKALP MODEL
छत्तीसगढ़ विधानसभा
PUBLIC HEALTH AND FAMILY WELFARE
BUDGET SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.