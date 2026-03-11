ETV Bharat / state

आयुष्मान पर सदन में घिरी सरकार, बड़े अस्पताल शामिल करने की मांग, मंत्री बोले– 1 हफ्ते में होगा फैसला, जरूरत पड़ी तो लाएंगे कानून

सरकार ने कहा, 1 सप्ताह के भीतर समीक्षा कर बड़े अस्पतालों को योजना में शामिल किया जाएगा.

CONG RAISES QUESTIONS ON AYUSHMAN
आयुष्मान पर सदन में घिरी सरकार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 11, 2026 at 6:32 PM IST

3 Min Read
रायपुर: विधानसभा के बजट सत्र में आयुष्मान योजना को लेकर सरकार को तीखे सवालों का सामना करना पड़ा. निजी अस्पतालों में योजना का लाभ नहीं मिलने और बड़े अस्पतालों के शामिल न होने के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी घेरा. मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार एक सप्ताह के भीतर विभागीय समीक्षा कर निर्णय लेगी और जरूरत पड़ने पर कानून बनाकर बड़े अस्पतालों को योजना में शामिल किया जाएगा.

निजी अस्पतालों में लाभ नहीं मिलने का मुद्दा उठा

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे ने कहा कि आयुष्मान योजना का लाभ हितग्राहियों को निजी अस्पतालों में सही तरीके से नहीं मिल रहा. उन्होंने आरोप लगाया कि कई गंभीर बीमारियों का इलाज भी योजना के तहत नहीं किया जा रहा है, जिससे जरूरतमंद मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा.


सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी उठाए सवाल

इस मुद्दे पर भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह और अमर अग्रवाल ने भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए. विधायकों ने मांग की कि सरकार इस पर स्पष्ट घोषणा करे ताकि कार्डधारियों को पूरा लाभ मिल सके.



मंत्री के जवाब पर सदन में तीखी प्रतिक्रिया

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस मामले में घोषणा करने के बजाय नियम-निर्देशों के अनुसार निर्णय लेना होगा. मंत्री के यह कहते ही अजय चंद्राकर नाराज हो गए और सवाल उठाया कि निजी अस्पतालों को शामिल करने के लिए सरकार घोषणा क्यों नहीं कर सकती है, इसके नियम क्या हैं, इसे सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए.


अपोलो अस्पताल का मुद्दा भी उठा

विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन को लेकर वे स्वास्थ्य विभाग को सात बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. सदन की आसंदी ने कहा कि यह ऐसा मुद्दा है जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक चिंतित हैं. इसलिए स्वास्थ्य मंत्री को इस पर जल्द निर्णय लेना चाहिए ताकि योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे.


मंत्री बोले, एक हफ्ते में समीक्षा, जरूरत पड़ी तो कानून

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, सरकार की मंशा है आयुष्मान योजना में ज्यादा से ज्यादा बड़े और अच्छे अस्पताल शामिल हों. इसके लिए विभाग को एक सप्ताह में समीक्षा कर निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि यदि इसके लिए कानून बनाने की जरूरत पड़ी तो सरकार कानून भी लाएगी और बड़े अस्पतालों को योजना में शामिल किया जाएगा.

