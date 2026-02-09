राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा सत्र; इस बार 9 लाख करोड़ का होगा बजट
विपक्ष ने बजट सत्र के दौरान हंगामा न करने को लेकर आश्वासन दिया है.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा का वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट सत्र आज से शुरू होकर 19 फरवरी तक चलेगा, जिसका राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के भाषण के साथ आगाज हो जाएगा. प्रदेश में अलग-अलग तरह के मुद्दों के चलते समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस सत्र के दौरान बहस होने की संभावना है. यह बात अलग है कि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने बजट सत्र के दौरान हंगामा न करने को लेकर आश्वासन दिया है. अभिभाषण से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की.
बजट 9 लाख करोड़ का: उत्तर प्रदेश का आगामी बजट इस बार लगभग 9 लाख करोड़ रुपये का होने की संभावना है. 11 फरवरी को विधानसभा में पेश होने वाला यह बजट 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए होगा. पिछले साल के बजट से करीब एक लाख करोड़ रुपये ज्यादा होने से यह प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा बजट साबित हो सकता है. 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने इसे जनकल्याण और विकास का मजबूत पैकेज बनाने की तैयारी में जुटी है.
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद 11 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा, फिर बजट पर चर्चा होगी. अगले दिन दिवंगत सदस्यों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी.
19 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र: सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महान ने बताया कि विपक्ष और सट्टा पक्षी दोनों मिलकर बजट सत्र को संचालित करने के लिए रजामंद है और हंगामा नहीं होगा. सतीश महाना ने बताया कि इस बार का सदन हम पहले से और बेहतर तरीके से आयोजित करेंगे 19 फरवरी तक सदन आयोजित किया जाएगा. जिसमें शनिवार और रविवार की दो छुट्टियां शामिल हैं.
