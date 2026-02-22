ETV Bharat / state

विधानसभा का बजट सत्र: कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल, सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति

जयपुर: विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में शनिवार को 2 साल बनाम 5 साल की चर्चा के मुद्दे पर हुए गतिरोध और हंगामे के बीच जहां कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया था तो वहीं अब कांग्रेस इसी मुद्दे पर सोमवार से शुरू होने शुरू होने वाली विधानसभा की कार्यवाही में एक बार फिर आक्रामक तेवर दिखाएगी. वहीं, कई अन्य मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरेगी. इसके लिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोमवार को सुबह 10 बजे विधानसभा की ना पक्ष लॉबी में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है. टीकाराम जूली की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विधानसभा के कार्यवाही के बचे शेष दिनों के दौरान अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने रणनीति बनेगी. कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक रफीक खान ने बताया कि सोमवार को ना पक्ष लॉबी में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के विधायक शामिल होंगे. इस बैठक में सरकार को किस प्रकार से और किन मुद्दों पर घेरा जाए उसे लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित वरिष्ठ नेता अपने-अपने सुझाव देंगे. पढ़ें : विधानसभा बजट सत्र: सदन में गूंजा फसल खराबे का मुद्दा, कांग्रेस विधायक बोले, 'ट्रेड डील से किसानों को नुकसान'