विधानसभा का बजट सत्र: कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल, सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति

सोमवार को सुबह 10 बजे ना पक्ष लॉबी में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में होगी बैठक.

Published : February 22, 2026 at 2:22 PM IST

जयपुर: विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में शनिवार को 2 साल बनाम 5 साल की चर्चा के मुद्दे पर हुए गतिरोध और हंगामे के बीच जहां कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया था तो वहीं अब कांग्रेस इसी मुद्दे पर सोमवार से शुरू होने शुरू होने वाली विधानसभा की कार्यवाही में एक बार फिर आक्रामक तेवर दिखाएगी.

वहीं, कई अन्य मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरेगी. इसके लिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोमवार को सुबह 10 बजे विधानसभा की ना पक्ष लॉबी में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है. टीकाराम जूली की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विधानसभा के कार्यवाही के बचे शेष दिनों के दौरान अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने रणनीति बनेगी.

कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक रफीक खान ने बताया कि सोमवार को ना पक्ष लॉबी में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के विधायक शामिल होंगे. इस बैठक में सरकार को किस प्रकार से और किन मुद्दों पर घेरा जाए उसे लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित वरिष्ठ नेता अपने-अपने सुझाव देंगे.

उन्होंने बताया कि कल प्रश्नकाल, शून्यकाल और उसके बाद जनजाति क्षेत्रीय विकास, उच्च शिक्षा और वन पर्यावरण की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी. जिसमें सदस्य अपनी-अपनी बात सदर में रखेंगे लेकिन पार्टी प्रमुख तौर पर पूरी एकजुटता दिखाते हुए मंत्रियों को भी सदन में घेरेगी.

2 साल बना 5 साल के मुद्दे पर कल फिर हंगामे के आसार : कांग्रेस नेताओं ने संकेत दिए हैं कि 2 साल बनाम 5 साल के मुद्दे को लेकर एक बार फिर कल सदन की कार्रवाई में इसे उठाया जाएगा कि किस तरह भाजपा सरकार अपने वादे से मुकर गई और प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए अड़ गई थी. जबकि बात 2 साल बनाम 5 साल के विकास कार्यों पर चर्चा होनी की बात थी.

आखिरी दिनों में अशांत बिल ला सकती है सरकार : वहीं, सदन की कार्रवाई 27 फरवरी तक चलेगी. ऐसे में चर्चा है कि सरकार 25 या 26 फरवरी को डिस्टर्ब एरिया बिल सदन के पटल पर पेश कर सकती है. इस बिल के चलते सदन में हंगामे के आसार हैं. कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस बिल को अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बताते हुए विरोध कर रहे हैं. वहीं, सरकार का कहना है कि यह बिल आने के बाद लोगों को अपनी जमीन और घर नहीं बेचने पड़ेंगे और सबको सुरक्षा का अधिकार मिलेगा.

