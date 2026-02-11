ETV Bharat / state

यूपी बजट: योगी सरकार का चिकित्सा के लिए भी बड़ा ऐलान, मुफ्त इलाज को 130 करोड़, 14 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे

कैंसर संस्थान में बेहतर सुविधा व मरीजों की देखभाल के लिए 315 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित.

उत्तर प्रदेश बजट 2026
उत्तर प्रदेश बजट 2026 (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 1:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-2027 का वित्तीय बजट बुधवार को विधानसभा में पेश किया. इस दौरान हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए बजट में प्रावधान को लेकर मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि असाध्य रोगों के इलाज की निशुल्क व्यवस्था के लिए 130 करोड रुपए के बजट का प्रस्ताव किया गया है.

कैंसर संस्थान के लिए 315 करोड: राजधानी लखनऊ में बने कैंसर संस्थान में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने व मरीजों की देखभाल के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 315 करोड रुपए के बजट को प्रस्तावित किया है. ऐसे में कैंसर जैसे असाध्य बीमारी की इलाज के लिए लखनऊ का कल्याण कैंसर इंस्टीट्यूट सबसे बेहतर विकल्प होगा.

14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे: उत्तर प्रदेश में बेहतर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना एवं संचालन हेतु 1023 करोड़ की बजट में व्यवस्था की गई है. इस बजट से उत्तर प्रदेश के 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होगी.

डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने राजकीय तथा निजी क्षेत्रों में संचालित चिकित्सा संस्थानों में पीजी सीटों की संख्या बढ़ाकर 4995 कर दिए है. वर्ष 2017 में पीजी सीटों की संख्या मात्र 1221 थी. राजकीय तथा निजी क्षेत्र में मेडिकल चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाकर 12800 कर दी गई है, जिसकी संख्या वर्ष 2017 में मात्र 4540 थी.

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र को मजबूती: उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने बजट का प्रावधान किया है. मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में मेडिकल कॉलेज की सुविधा छिपा हुआ है. 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना पीपीपी पद्धति से की जानी है. वर्तमान में प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज है जिनमें 45 राज्य सरकार द्वारा संचालित है एवं 36 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है. चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए 14997 करोड रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है.

ये भी पढ़ें: लाइव यूपी बजट सत्र 2026-27; सड़क-सेतु के लिए 34,468 करोड़ रुपये प्रस्तावित, महिला-युवा और रोजगार के बजट में ये मिला

TAGGED:

130 CRORE FOR FREE TREATMENT IN UP
UP BUDGET 2026
निशुल्क इलाज के लिए 130 करोड
315 CRORE FOR CANCER INSTITUTES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.