ETV Bharat / state

बजट पर बयानबाजी: भाजपा का कांग्रेस पर तंज, होटलों में बंद रहने वालों को बोलने का हक नहीं

मीडिया से बात करते डिप्टी सीएम बैरवा व मंत्री पटेल ( ETV Bharat Jaipur )