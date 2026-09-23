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थराली-डुंगरी मोटरमार्ग के सुधारीकरण के लिए मिले ₹9 करोड़ 73 लाख, सोलघाटी की लाइफलाइन के सुधरेंगे हालात

विधायक बोले- सड़क सुधारीकरण के लिए सरकार की ओर से 9 करोड़ 73 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत, हम सरकार का आभार जताते हैं

THARALI DUNGRI MOTORWAY
बदहाल सड़क के सुधरेंगे दिन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 23, 2026 at 1:13 PM IST

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थराली: चमोली जिले की सोलघाटी को बड़ी सौगात मिली है. लगातार प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहे थराली-डुंगरी मोटरमार्ग के सुधारीकरण का रास्ता साफ हो गया है. करीब 9 करोड़ 73 लाख रुपये की लागत से आठ किलोमीटर लंबे मोटरमार्ग का सुधारीकरण, डामरीकरण और सुरक्षात्मक कार्य किए जाएंगे. थराली विधायक भूपाल राम टम्टा की मौजूदगी में निर्माण कार्य शुरू करने से पहले भूमि पूजन किया गया. सड़क के सुधरने से सोलघाटी के करीब 16 गांवों के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.

बदहाल सोलघाटी की लाइफलाइन के सुधरेंगे हालात: आपदा के बाद से बदहाल थराली-डुंगरी मोटरमार्ग सोलघाटी के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है. सड़क पर कई जगह भूस्खलन और डेंजर जोन बने हैं. बरसात के दौरान आवाजाही भी प्रभावित होती रही है. अब पीएमजीएसवाई की ओर से सड़क के सुधारीकरण और डामरीकरण के साथ संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षात्मक कार्य कराए जाएंगे.

Tharali Dungri motorway
थराली-डुंगरी मोटरमार्ग के सुधारीकरण का उद्घाटन करते विधायक (ETV Bharat)

थराली-डुंगरी मोटरमार्ग के सुधारीकरण की खुली राह: थराली विधायक भूपाल राम टम्टा ने अधिकारियों और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में भूमि पूजन किया. इस दौरान विधायक ने विभागीय अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और डेंजर जोन का बेहतर तरीके से उपचार करने के निर्देश दिए.

THARALI DUNGRI MOTORWAY
विधायक ने भूमि पूजन किया (Etv Bharat)

विधायक ने बताया महत्वपूर्ण है मोटरमार्ग: विधायक भूपाल राम टम्टा ने कहा कि-

वर्ष 2027 में प्रस्तावित नंदा देवी राजजात को देखते हुए यह मोटरमार्ग बेहद महत्वपूर्ण है. लगातार प्राकृतिक आपदाओं से सड़क की स्थिति खराब हुई है. सड़क के सुधारीकरण के लिए सरकार की ओर से 9 करोड़ 73 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत कर काम शुरू कराए जाने पर हम सरकार का आभार जताते हैं.
-भूपाल राम टम्टा, विधायक-

स्थानीय लोगों में खुशी: सड़क सुधारीकरण का काम शुरू होने से स्थानीय ग्रामीणों में भी खुशी है. ग्रामीणों का कहना है कि सड़क लंबे समय से बदहाल होने के कारण उन्हें आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था.

THARALI DUNGRI MOTORWAY
थराली-डुंगरी मोटरमार्ग (Etv Bharat)

सड़क के सुधरने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ ही ग्रामीणों को राहत मिलेगी. फिलहाल सोलघाटी की लाइफलाइन माने जाने वाले इस मोटरमार्ग के सुधारीकरण का काम शुरू होने से स्थानीय लोगों को बेहतर सड़क और सुरक्षित आवाजाही की उम्मीद जगी है.

THARALI DUNGRI MOTORWAY
अब ये सड़क चमकेगी (Etv Bharat)
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