गैरसैंण विधानसभा सत्र: अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा से युवा कल्याण तक की योजनाओं को जगह, जानें किस विभाग को कितना प्रस्तावित
गैरसैंण विधानसभा सत्र में शिक्षा और युवा कल्याण की योजनाओं के लिए बजट प्रस्तावित. आयुष्मान और गोल्डन कार्ड के लिए 225 करोड़ रखा गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 27, 2026 at 8:50 PM IST
गैरसैंण (भराड़ीसैंण): उत्तराखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण और युवाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं. सरकार ने अटल आयुष्मान योजना और राज्य कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना के लिए कुल 225 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया है.
अनुपूरक बजट में आम जनता को पांच लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाली अटल आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़ रुपए और राज्य कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के लिए गोल्डन कार्ड योजना के अंतर्गत 125 करोड़ रुपए रखे गए हैं.
चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज समेत नर्सिंग कॉलेजों से संबंधित कार्यों के लिए पूंजीगत मद में लगभग 160 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इससे चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे.
शिक्षा में डिजिटल सुविधाओं के विस्तार को भी बजट में महत्व दिया गया है. विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग के लिए 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं. साथ ही मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को नीट, जेईई और क्लैट जैसी प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए भी अनुपूरक बजट में व्यवस्था की गई है. खेल विश्वविद्यालय के लिए लगभग 35 करोड़ रुपए, चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए 10 करोड़ रुपए और आगामी राष्ट्रीय खेलों से पूर्व खिलाड़ियों के विशेष प्रशिक्षण शिविरों के लिए 8 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं. खिलाड़ियों की छात्रवृत्तियों के लिए लगभग 5.50 करोड़ रुपए और ओपन जिम की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए का भी प्रावधान है.
महिलाओं और बच्चों के पोषण एवं सामाजिक सुरक्षा पर भी बजट में ध्यान दिया गया है. सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0-पोषण अभियान के अंतर्गत लगभग 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. भोजन माताओं के मानदेय के लिए 20 करोड़ रुपए और निराश्रित विधवा पेंशन के लिए लगभग 27 करोड़ रुपए प्रस्तावित है.
इसके अतिरिक्त विभिन्न कल्याणकारी पेंशन योजनाओं के लिए लगभग 93 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना के लिए एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य सुरक्षा से लेकर डिजिटल शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, खेल सुविधाओं, पोषण और सामाजिक सुरक्षा तक विभिन्न आवश्यकताओं के लिए धनराशि प्रस्तावित की गई है. इन प्रावधानों का उद्देश्य संबंधित योजनाओं के संचालन और विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है.
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