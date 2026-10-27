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गैरसैंण विधानसभा सत्र: अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा से युवा कल्याण तक की योजनाओं को जगह, जानें किस विभाग को कितना प्रस्तावित

बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा से युवा कल्याण तक की योजनाओं को जगह ( PHOTO- ETV Bharat )

गैरसैंण (भराड़ीसैंण): उत्तराखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण और युवाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं. सरकार ने अटल आयुष्मान योजना और राज्य कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना के लिए कुल 225 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया है.

अनुपूरक बजट में आम जनता को पांच लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाली अटल आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़ रुपए और राज्य कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के लिए गोल्डन कार्ड योजना के अंतर्गत 125 करोड़ रुपए रखे गए हैं.