'बजट काफी अच्छा, लेकिन स्किल डेवलपमेंट-पॉलिटेक्निक के अपग्रेडेशन पर कम फोकस'

अर्थशास्त्री हरजिंदर सिंह का कहना है कि पहले के मुकाबले काफी अच्छा बजट है. सरकार की उपलब्धि है कि इस बजट को पिछले बजट की तुलना में एक लाख करोड़ से ज्यादा रखा गया है. प्रगतिशील प्रदेश के लिए ये बजट बताता है कि उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा. यह बहुत अच्छा बजट है, लेकिन शायद और अच्छा किया जा सकता था, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. हमारे पास जितने लोग हैं और जितना हमारा लैंड पैक्ड एरिया है, उसके हिसाब से और भी बेहतर कर सकते हैं. उम्मीद करता हूं कि आगे बजट और भी बेहतर होगा. बजट में सभी सेक्टर को हुआ है. मुझे खुशी है एमएसएमई सेक्टर का ध्यान रखा गया है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को विधानसभा में बजट 2026-27 पेश किया. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह भारी भरकम बजट उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए है. 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है. इस बजट को लेकर अर्थशास्त्री हरजिंदर सिंह से ईटीवी भारत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की.

अर्थशास्त्री हरजिंदर सिंह. (ETV Bharat)

अर्थशास्त्री हरजिंदर सिंह का कहना है कि तकरीबन 4000 करोड़ रुपए के आसपास का बजट अलॉट किया है. अभी टिप्पणी करना इस पर बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन पॉलिसी मेकिंग आ जाए, उसके बाद स्टडी करके इसको बेहतर तरीके से बताया जा सकता है. एमएसएमई का 3822 करोड़ रुपए का बजट कैसे खर्च किया जाएगा, इसे ग्रोथ में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, तभी पता लगेगा. जहां तक बात करें जेवर एयरपोर्ट की तो यह बड़ा एयरपोर्ट है. अब इस पर पांच रनवे और प्रस्तावित किए गए हैं.

यह इंडिया की इकोनामी को कंट्रीब्यूशन देगा ही, साथ ही यूपी की इकोनॉमी में भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा. हमें देखना यह है कि उस वाले एरिया को कितना जल्द से जल्द डेवलप करते हैं. अभी देखें तो एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है. कभी भी वह एक्टिव हो सकता है. हम लोग उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द से चालू किया जाएगा. यह भी कहना जरूरी है कि उसकी कनेक्टिविटी सभी रीजन से रखी जाए, तभी सफल हो सकेगा. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर से कनेक्ट किया जाए. रूट कनेक्टिविटी और बेहतर की जाए क्योंकि आसपास के रीजन जब जुड़ेंगे तभी इसका उत्तर प्रदेश को लाभ मिलेगा. यह सिर्फ नोएडा के विकास के लिए नहीं बनाया गया है. पब्लिक तभी अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगी जब सभी के लिए कनेक्टिविटी होगी.



अर्थशास्त्री हरजिंदर का कहना है कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी को बजट में रखा है. मेरे ख्याल से स्किल डेवलपमेंट और पॉलिटेक्निक का जो अपग्रेडेशन है, उसमें जो बजट एलोकेट किया गया वह शायद कम है. उसे बढ़ाने की जरूरत है. मुझे सिर्फ स्मार्ट क्लास बनाने से कोई फायदा नहीं लगता. एक हाई लेवल का स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बनाने की तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए. ऐसा करेंगे तभी स्किल डेवलपमेंट की हमारी योजनाएं फुलफिल हो सकेंगी. मएसएमई के ऊपर 3822 करोड़ जो रुपए खर्च बजट एलोकेट किया है मेरा मानना है इसका निश्चित तौर पर व्यापारियों को लाभ मिलेगा. उत्तर प्रदेश में माइक्रो सेगमेंट बहुत ज्यादा है हमारा फोकस यह होना चाहिए कि माइक्रो सेगमेंट को हम स्मॉल सेगमेंट में कैसे कन्वर्ट करें. जो हमारे छोटे एंटरप्रेन्योर से उनको एमएसएमई का लाभ मिले और वह बड़े हों तो हमें इकोनॉमी में लाभ नजर आएगा.



अर्थशास्त्री का कहना है कि एआई को लेकर भी बजट में व्यवस्था की गई है. एआई बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें डाउट वाली बात नहीं है. हम उसको इस नजर से देख सकते हैं कि एआई जॉब को कट नहीं करेगा, जॉब का कैरेक्टर चेंज करेगा. कहने का मतलब है कि हमें स्किल वर्कफोर्स चाहिए थी, लेकिन अब सुपर स्पेशलाइजेशन वाली वर्कफोर्स चाहिए होगी. उसके लिए आज से तैयारी करनी चाहिए, जिससे हम सक्सेस हो सकें.



