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पिछले साल की आपदा में क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं के मरम्मत में बजट बनी बाधा, जिम्मेदार दे रहे ये दलील

उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते हर साल मानसून सीजन के दौरान आपदा जैसे हालात बनते हैं. खासकर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हालत काफी अधिक खराब हो जाते हैं. इन आपदाओं की वजह से लोगों की मौत होने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी अधिक नुकसान पहुंचता है. जिनको दुरुस्त करने में भारी भरकम बजट और समय लगता है. इसी तरह पिछले साल 2025 में प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में आई भीषण आपदा की वजह से 3,453 पेयजल योजना में प्रभावित हुई थी. जिनको ठीक करने में करीब 123.28 करोड़ रुपए के खर्च आने का अनुमान था.

देहरादून: उत्तराखंड में साल 2025 में आई भीषण आपदा के बाद भले ही तमाम पुनर्निर्माण के कार्य किया जा रहे हो, लेकिन पेयजल विभाग से जुड़े योजनाओं के काम टेंपरेरी बेस पर ही किए गए हैं. इसके पीछे की मुख्य वजह यही है कि बजट जारी न हो पाने के चलते प्रभावित योजनाओं का काम बेहतर ढंग से नहीं हो पाया. आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2025 में आपदा के दौरान 3453 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई थी. जिसमें से कुछ योजनाएं तो पूरी हो गई हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में योजनाएं लंबित पड़ी हुई है. वहीं, वर्तमान समय में मानसून सीजन के दौरान भी तमाम पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हो रही है.

वहीं, इस साल भारी बारिश एवं आपदा की वजह से पेयजल की 308 योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनको ठीक करने में 6.90 करोड़ रुपए के खर्च की संभावना है. हालांकि, पिछले साल आपदा आने के बाद 1775 योजनाओं के लिए सरकार और जिलाधिकारी अस्तर से 34.07 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे. जिसके तहत इन कामों को कर दिया गया है. बाकी बचे पेयजल योजनाओं का काम टेंपरेरी बेस पर किया गया है, ताकि जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े. लेकिन वर्तमान समय में आपदा जैसे हालात बने हुए हैं, ऐसे में टेंपरेरी काम ज्यादा समय तक टिकने की संभावना बेहद कम है.

नुकसान का जायजा लेते सीएम पुष्कर सिंह धामी (Photo-ETV Bharat)

पिछले साल आई आपदा के बाद सरकार और जिला प्रशासन स्तर से कुछ धनराशि जारी की गई थी. ताकि क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं को स्थाई रूप से दुरुस्त किया जा सके. हालांकि, यू- प्रिपेयर परियोजना के तहत अभी बजट जारी नहीं हो पाया है, लेकिन बजट जारी किए जाने को लेकर आगामी 10 अगस्त को बैठक होनी है, जिस दौरान बजट जारी किया जाएगा.

-विनोद कुमार सुमन, सचिव, आपदा प्रबंधन

हालांकि, बचे हुए 1678 पेयजल योजनाओं का टेंपरेरी कर इस वजह से किया गया, क्योंकि, यू-प्रिपेयर, एसडीआरएफ और नॉन एसडीआरएफ मद से फंड विभाग को प्राप्त नहीं हो पाया. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यू-प्रिपेयर फंड से किए जाने वाले 37 पेयजल योजनाओं के लिए 39.48 करोड़ रुपए जारी हो जाएंगे. उत्तराखंड जल संस्थान से मिली जानकारी के अनुसार, साल 2025 में दैवीय आपदा की वजह से पेयजल की 3453 योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई थी. जिनको ठीक करने के लिए करीब 123.28 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है.

आपदा से पेयजल योजनाओं को पहुंचा नुकसान (Photo-ETV Bharat)

आपदा आने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता यही थी कि क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की अस्थायी मरम्मत कर दी. ताकि जनता को दिक्कतों का सामना न करना पड़े. लेकिन उन कामों को अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है, क्योंकि तमाम मदों से पैसा प्राप्त नहीं हो पाया है. ऐसे में धनराशि प्राप्त होने के बाद तमाम क्षतिग्रस्त योजनाओं का स्थायी मरम्मत किया जाएगा.

-डीके सिंह,मुख्य महाप्रबंधक, जल संस्थान

जिसमें से 954 पेयजल योजनाओं के लिए सरकारी आदेश पर 20.02 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं, इसी तरह जिलों के जिलाधिकारी से 821 योजनाओं के लिए 14.05 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं. जबकि यू- प्रिपेयर से 37 योजनाओं के लिए 39.48 करोड़ रुपए अभी तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं. इसके अलावा, एसडीआरएफ मद से 1232 योजनाओं के लिए 25.84 करोड़ और नॉन एसडीआरएफ मत से 409 योजनाओं के लिए 23.89 करोड़ रुपए प्राप्त होने की उम्मीद हैं.

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