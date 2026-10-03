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कोटा मेडिकल कॉलेज: नए अस्पताल में कैंसर यूनिट के लिए बजट स्वीकृत, बिरला ने दिए कार्य शुरू करने के निर्देश

कैंसर यूनिट के साथ ही एमबीएस कैंपस में तीन मंजिला सेंट्रल लैब का निर्माण भी किया जाएगा.

Om Birla speaking to the media
मीडिया से बात करते ओम ​बिरला (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 3, 2026 at 4:15 PM IST

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कोटा: मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में सरकार ने 149 करोड़ की कैंसर यूनिट की घोषणा की थी. इसके लिए अब वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, अधीक्षकों और विभाग अध्यक्षों की बैठक की. उन्होंने इस वित्तीय स्वीकृति पर तत्काल कार्य शुरू करवाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही एमबीएस कैंपस में तीन मंजिला सेंट्रल लैब का निर्माण भी किया जाएगा. इसके साथ ही अस्पताल में अत्याधुनिक सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन भी लगाई जाएगी.

बिरला ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 175 करोड़ के कार्य अस्पतालों में होंगे. इसमें कोटा में कैंसर यूनिट की डिमांड लंबे समय से थी. बजट में भी इसकी घोषणा हुई थी. अब इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है. नए अस्पताल परिसर में 149 करोड़ की लागत से कैंसर यूनिट बन जाएगी. यहां पर केवल कैंसर का ही उपचार किया जाएगा. कोटा संभाग ही नहीं आसपास के इलाके के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा.

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उन्होंने बताया कि फिलहाल गरीबों को इलाज के लिए जयपुर जाना पड़ता है. हाड़ौती संभाग के 250 किलोमीटर के इलाके में कहीं भी कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, यह चिंता का विषय भी है. कैंसर के मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं. सरकार भी प्रयास कर रही है. जनता से भी अपील करते हैं कि कैंसर के कारण को समझें और उनसे दूर रहें. कैंसर के ज्यादातर कारण लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं. इसके अलावा तंबाकू सबसे बड़ा रीजन है. इनसे दूर रहना चाहिए. गरीब आदमी इलाज करवा सके, ऐसी व्यवस्था हम कर रहे हैं.

पढ़ें: मरीजों को नहीं लगाने पड़ेंगे जयपुर के चक्कर, जिले में ही मिलेगा टेलीमेडिसिन से कैंसर मरीजों को उपचार

बिरला ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में बर्न यूनिट, महिला एवं बाल अस्पताल, कॉटेज व क्यूबिक भी बन रहे हैं. गरीब लोगों के साथ आने वाले लोगों के लिए रामाश्रम भी बनाया जा रहा है, ताकि इलाज करने वाले व्यक्ति और उसके अटेंडेंट की रहने–खाने की व्यवस्था हो सके. नए अस्पताल में सभी सुपर स्पेशलियिटी सेवाएं मिलेंगी. कोटा में आगामी तीन माह में निजी संस्थाएं भी कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगी. कैंसर के साथ अन्य सुपर स्पेशलिटी सेवाएं भी वहां पर मिलेगी. कोटा में नए मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पताल भी खुलें ताकि कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ के साथ-साथ आसपास के इलाके में मेडिकल सुविधाएं बेहतर हो जाएं. नए सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन लगने से लंबी वेटिंग से मरीजों को निजात दिलाई जा सकेगी.

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