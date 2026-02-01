ETV Bharat / state

बजट-2026; काशी में बजट पर महिलाएं बोलीं- सब तो ठीक, मगर महंगाई का क्या?

वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए सी-मार्ट योजना की शुरुआत की है. इस योजना से देशभर की लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा.

Photo Credit; ETV Bharat
काशी की महिलाओं से बजट पर हुई चर्चा जानिए क्या कुछ कहा. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 5:44 PM IST

3 Min Read
वाराणसी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को देश का आम बजट पेश किया. इस बजट में युवा, महिलाओं, किसानों और विकास से जुड़े कई ऐलान किए गए हैं. अगर महिलाओं पर केंद्रित बिन्दुओं पर बात करें तो इस बजट में महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और Self Reliance पर पूरा फोकस किया गया है. बजट पेश होने के बाद वाराणसी की महिलाओं ने इसे अच्छा बताया है. वहीं, उनका ये भी कहना है कि महंगाई भी हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है. उसमें कोई रियायत नहीं मिली है.

बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वां बजट पेश किया है. पहली बार ऐसा हुआ जब केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया गया. वहीं, इस बजट को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे, जिसकी स्थिति बजट पेश होने के बाद साफ हो गई. वित्त मंत्री ने रोजगार, विकास, किसान और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बजट में बहुत सी व्यवस्थाएं रखी हैं. वहीं, महिलाओं को लेकर भी सरकार काफी संवेदनशील दिखाई दी है. इस बार बजट-2026 में महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को भी ध्यान में रखा गया है.

बजट-2026 (Video Credit; ETV Bharat)

महिलाओं के लिए सी-मार्ट योजना: बजट को लेकर ETV Bharat ने काशी की महिलाओं से बातचीत की. वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए सी-मार्ट योजना की शुरुआत की है. इस योजना से देशभर की लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा. इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना व उनकी आय बढ़ाना है. साथ ही, प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास के निर्माण की घोषणा भी की गई, जिससे कामकाजी महिलाएं-बेटियों के लिए आवास की सुविधा मिल सके. इन मुद्दों पर महिलाओं ने कहा कि ये योजनाएं और प्लानिंग महिलाओं के हित में ही होंगे. बहुत सी महिलाएं हैं जो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं, बाहर रहकर काम करना चाहती हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा.

कैंसर की दवाओं पर आयात शुल्क कम होने से राहत: महिलाओं ने कहा, सरकार ने महिलाओं के लिए छात्रवास का प्लान किया है. इससे हमारे जैसी कई महिलाएं और बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस कर सकेंगी. सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा सोचा है. वहीं, बजट में कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाने की बात कही गई है. हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री होंगी. ऐसे में महिलाओं को होने वाली गंभीर बीमारियों पर आने वाले खर्च में राहत मिलेगी. इस पर एक महिला तंजिला ने कहा कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं. ऐसे में हेल्थ के लिए यह अच्छी योजना है.

बजट में महंगाई कम करने का कोई प्लान नहीं: महिलाओं ने सबसे जरूरी मुद्दे पर भी खुलकर बात की है. उनका का कहना है, सभी योजनाएं अच्छी तो हैं, लेकिन इस बजट से कहीं भी महंगाई कम होती नजर नहीं आ रही है. अगर घरेलू खर्च में लगने वाले पैसे और कम हो जाते तो राहत होती. उनका ये भी कहना है कि अभी भी बहुत से इलाज ऐसे हैं, जिनके लिए आम आदमी खर्च नहीं उठा पाता है. अस्पताल के बिल भरने में दिक्कतें आती हैं. ऐसे में उनके लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए. कुल मिलाकर महिलाएं बजट से तो संतुष्ट हैं, लेकिन महंगाई पर अब भी उनकी नाराजगी दिख रही है.

संपादक की पसंद

