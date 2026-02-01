ETV Bharat / state

बजट में यूपी को तोहफा; 2 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर मिले, जानें इससे क्या होगा फायदा

दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा. जिससे यात्रा समय में ऐतिहासिक कमी आएगी.

यूपी को दो रेल कॉरिडोर का तोहफा.
यूपी को दो रेल कॉरिडोर का तोहफा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 4:44 PM IST

लखनऊ : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईस्पीड देने का बड़ा ऐलान किया है. नए हाईस्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की है, जिसमें उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है. दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा. जिससे यात्रा समय में ऐतिहासिक कमी आएगी.

उत्तर प्रदेश में देश की सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन हो रहा है, लेकिन हाईस्पीड रेल कॉरिडोर एक भी नहीं है. उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से दो मुख्य राज्य हाईस्पीड रेल कॉरिडोर से जुड़ेंगे. इसका फायदा तमाम शहरों को भी मिलेगा. उद्योग धंधों को विकास के पंख लगेंगे. उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनेगा.

350 की स्पीड से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन : देश में मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण अंतिम चरण में है. कॉरिडोर के निर्माण के बाद 320 से 350 किलोमीटर की गति से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, जिससे इन दोनों राज्यों के बीच की दूरी काफी कम समय में तय हो जाएगी. यात्रियों के लिहाज से हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाने पर अब सरकार का पूरा फोकस है. यही वजह है कि इस बार के यूनियन बजट में केंद्र सरकार ने सात नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया है.

समय की होगी बचत : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश की राजधानी दिल्ली के बीच हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा. इससे यूपी और दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम समय में तय हो जाएगी. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ही वाराणसी शहर से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के बीच हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण होने से यात्रा काफी आसान हो जाएगी. यात्री कम समय में अपना सफर पूरा कर सकेंगे.

दिल्ली से वाराणसी होगी पास : दिल्ली से वाराणसी के बीच की दूरी लगभग 778 किलोमीटर है. वंदे भारत एक्सप्रेस से इस रूट पर लगभग आठ घंटे में यात्रियों का सफर पूरा होता है. सामान्य ट्रेनों को 10 से 11 घंटे लगते हैं. हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनने के बाद यह दूरी ढाई से तीन घंटे में ही तय हो जाएगी. यानी यात्रियों का पांच घंटे से लेकर सात घंटे तक का समय बच सकता है.

यूपी के 10 शहरों को होगा फायदा : अगर यह कॉरिडोर दिल्ली से वाराणसी वाया कानपुर होकर बनता है, तो इसकी दूरी लगभग 771 किलोमीटर है. इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कई अन्य ट्रेनों का संचालन होता है. वंदे भारत आठ घंटे में सफर पूरा करती है. हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनने के बाद वंदे भारत तीन घंटे में ही सफर पूरा कर लेगी. दिल्ली-वाराणसी हाईस्पीड कॉरिडोर बनने से यूपी के 12 शहरों को भी फायदा मिलेगा.

ये शहर जुड़ेंगे : वाराणसी, भदोई, प्रयागराज, रायबरेली, लखनऊ, दक्षिण कन्नौज, न्यू इटावा, आगरा, मथुरा, जेवर हवाई अड्डा, नोएडा, सराय काले खां और दिल्ली के बीच यह कॉरिडोर बनेगा.

इसी तरह वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच की दूरी करीब 720 किलोमीटर है. कुछ ट्रेनें वर्तमान में इस रूट पर संचालित होती हैं. सफर पूरा करने में 15 से 16 घंटे लगते हैं. सड़क मार्ग से यह दूरी तय करने में 14 से 17 घंटे लगते हैं. हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बन जाने से यह दूरी दो से तीन घंटे में ही तय हो जाएगी. यानी यात्रियों के 11 से लेकर 12 घंटे तक की बचत इस रूट पर होगी.

डिमांड और सप्लाई में आएगी तेजी : ट्रेनों से माल की ढुलाई भी अच्छी तरह से हो सकेगी. काफी कम समय में उपयोगकर्ताओं के पास सामान पहुंच जाएगा, जिससे डिमांड और सप्लाई में तेजी आएगी. इसका लाभ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को मिलेगा. अर्थव्यवस्था के लिए यह दोनों रेलवे कॉरिडोर वरदान साबित हो सकते हैं.

देश में सात हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा

  • वाराणसी से सिलीगुड़ी
  • दिल्ली से वाराणसी
  • चेन्नई से बेंगलुरु
  • मुंबई से पुणे
  • पुणे से हैदराबाद
  • हैदराबाद से चेन्नई
  • हैदराबाद से बेंगलुर


दोनों राज्यों को मिलेगा फायदा : वरिष्ठ अर्थशास्त्री हरजिंदर सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से देश के दो राज्य दिल्ली और पश्चिम बंगाल हाईस्पीड रेल कॉरिडोर से जुड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा दोनों ही राज्यों को मिलेगा. यात्रियों की दृष्टि से उनके कीमती समय की बहुत बचत होगी, साथ ही उद्योग धंधों की दृष्टि से काफी कम समय में माल उपयोगकर्ताओं के पास पहुंच सकेगा. इससे डिमांड और सप्लाई दोनों बेहतर होंगे. इसका फायदा सभी को होगा. सरकार का ये अच्छा कदम है.

