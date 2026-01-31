ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट 2026 में आम आदमी को राहत की आस, टैक्स पर भी नजर; जानें विशेषज्ञ की राय

केंद्र सरकार रविवार एक फरवरी को संसद में बजट पेश करेगी, इस बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं.

बजट 2026
बजट 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 31, 2026 at 3:58 PM IST

नई दिल्ली: हर साल की तरह इस साल भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को बजट पेश करेंगी. बजट से लोगों को हमेशा उम्मीदें रहती हैं. इस बार के बजट में इनकम टैक्स स्लैब के अलावा और क्या सुधार होने चाहिए, जिससे लोगों को सीधा लाभ मिले. साथ ही होम लोन लेने वाले लोगों को किस तरह से राहत मिल सकती है. इसको लेकर ईटीवी भारत ने सीए अंकित शर्मा और आर्थिक मामलों के विशेष एलके गुप्ता से बातचीत की.

सीए एवं टैक्स मामलों के विशेषज्ञ अंकित शर्मा ने बताया कि सरकार को इस बार के बजट में यह ध्यान रखना चाहिए कि 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करने का जो निर्णय लिया गया, वह बहुत अच्छा निर्णय था. लेकिन, पहले दो टैक्स रिजीम चलते थे, एक पुराना टैक्स रिजीम और एक नया टैक्स रिजीम. पुराने टैक्स रिजीम में बहुत सारे फायदे मिलते थे, जो नए टैक्स रिजीम में खत्म कर दिए गए. पहले कई सारे डिडक्शंस पर सरकार ने छूट दे रखी थी. जो 12 लाख के नए टैक्स स्लैब में खत्म कर दी.

नए टैक्स रिजीम में कई सारी चुनौतियां: अंकित शर्मा ने बताया कि इससे नए टैक्स रिजीम में कई सारी चुनौतियां उत्पन्न हो गईं. सरकार को सारे डिडक्शंस पर छूट नहीं खत्म करनी थी. सरकार का छूट खत्म करने का उद्देश्य यह था कि जो लोग पुराने टैक्स रिजीम में फायदा लेने के लिए फेक डिडक्शंस क्लेम करते हैं, जिससे सरकार का रेवेन्यू लॉस होता है. लेकिन, उन डिडक्शंस में बहुत सारी डिडक्शंस ऐसी होती थीं, जो आसानी से ट्रेसेबल थीं. इनमें एलआईसी प्रीमियम की डिडक्शंस, पीएफ, होम लोन, मेडिकल इंश्योरेंश की डिडक्शंस को आसानी से ट्रेस किया जा सकता है. इसमें कोई ऐसी डिडक्शंस नहीं जिसको कोई फेक क्लेम कर सके. अगर सरकार इन डिडक्शंस को नए टैक्स रिजीम में अलाउ कर दे और इन सभी डिडक्शंस के लिए डेटा लिंक हो जाए.

अंकित शर्मा सीए एवं टैक्स विशेषज्ञ (ETV Bharat)

अंकित शर्मा ने बताया कि साथ ही लोगों के इनकम टैक्स पोर्टल पर जहां एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट में इंट्रेस्ट इनकम, पीपीएफ, एलआईसी, होम लोन, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट जो भी हो उसकी जानकारी ऑनलाइन दिखने लगे तो एक बहुत ही अच्छा और सुविधाजनक कदम होगा. इससे यह फायदा होगा कि जो लोग नए टैक्स रिजीम में आ गए हैं अगर उनकी सालाना आय 20 से 25 लाख रुपये है. अगर वो 12 महीने पैसा कमा रहे हैं तो उनका चार महीने का पैसा टैक्स के नाम पर जा रहा है. अगर उनको एक रिबेट दी जाए और ये डिडक्शंस नए टैक्स रिजीम में अलाउ किए जाएं तो 20 से 25 लाख सालाना इनकम वाले लोगों को भी राहत मिलेगी. उनको यह महसूस नहीं होगा कि हमारा 12 महीने की कमाई में से चार महीने का पैसा टैक्स में जा रहा है.

80 सी की छूट सीमा को भी बढ़ाकर पांच लाख तक करे सरकार: सीए अंकित शर्मा ने बताया कि तमाम कर सुधारों के बावजूद अभी तक 80 सी के अंतर्गत दी जाने वाली छूट की सीमा मात्र डेढ़ लाख रुपये तक ही बनी हुई है. आज की महंगाई के हिसाब से यह बहुत कम है. सरकार को इसको भी बढ़कर इस नए बजट में कम से कम पांच लाख रुपये तक करना चाहिए. इससे भी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. इससे जो सैलरी वाला आदमी अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के बारे में सोचेगा जिस पर उसे टैक्स बैनीफिट भी मिलेगा.

होम लोन पर छूट की लिमिट भी बढ़ाया जाना आवश्यक: बजट में किए गए होम लोन पर छूट के प्रावधान को लेकर अंकित शर्मा ने कहा कि पुराने टैक्स रिजीम में होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट बहुत कम मात्र दो लाख रुपये ही है. जबकि नए टैक्स रिजीम में कोई छूट नहीं है. सरकार को नए टैक्स रिजीम में भी होम लोन के ब्याज पर छूट देनी चाहिए. जबकि सरकार का यह मानना है कि 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री करके हमने पहले ही बहुत बड़ी राहत दे दी है इसलिए नए रिजीम में होम लोन के ब्याज पर कोई छूट नहीं दी गई है.

जहां झुग्गी वहीं मकान जैसी योजनाओं के अलावा भी सरकार को छूट देने की जरूरत: अंकित शर्मा ने कहा कि जिस तरह से सरकार एमएसएमई को प्रमोट कर रही है, उस तरह से लोगों को अपना घर लेने के लिए और ज्यादा सहूलियत देते हुए होम लोन के ब्याज पर और छूट दी जानी चाहिए. हर इंसान का सपना अपना घर लेने का होता है. यह मिडिल क्लास के आदमी के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है. वह बिना लोन के घर नहीं ले पाता है. सरकार को अगर मनरेगा (अब वी जी राम जी) और अन्य योजनाओं में काम करके गुजारा करने वाले लोगों के लिए भी अगर अपना घर खरीदवाने की योजना है तो उसके लिए होम लोन के ब्याज पर छूट देनी बहुत जरूरी है.

वहीं, आने वाले बजट को लेकर आर्थिक मामलों के जानकार एलके गुप्ता का कहना है कि सरकार एक तरफ जहां गरीब लोगों के लिए जहां झु्ग्गी वहीं मकान जैसी योजनाएं चला रही है और उन्हें मुफ्त में घर दे रही है. इनके अलावा भी मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो घर खरीदने के लिए लोन पर डिपेंड है उसको राहत देने के लिए होम लोन के ब्याज में छूट देना बहुत जरूरी है. सरकार को आने वाले बजट में इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि मिडिल क्लास के लोग भी घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित हों.

