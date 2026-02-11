ETV Bharat / state

इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 400 करोड़ का बजट, 150 करोड़ रुपये से बस स्टेशनों का होगा निर्माण

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट में परिवहन विभाग के लिए किए गए प्रावधानों पर कहा कि यह बजट प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित, आधुनिक एवं पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट आमजन को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के संकल्प को सशक्त करेगा.

बस अड्डों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये: परिवहन मंत्री ने बताया कि बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण के लिए ई-बसों की खरीद के लिए 400 करोड़ रुपये और बस अड्डों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है. इससे प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार होगा, यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और परिवहन तंत्र और अधिक सुदृढ़ होगा. उन्होंने कहा कि “मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा विजन योजना” के अंतर्गत दुर्घटनाओं की रोकथाम और दुर्घटना के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये: यह प्रावधान सड़क सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ-साथ राहत एवं बचाव कार्यों को और प्रभावी बनाएगा. इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बस स्टेशनों पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. इससे हरित ऊर्जा आधारित परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदूषण में कमी आएगी.