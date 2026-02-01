ETV Bharat / state

बजट 2026: UP की महिलाओं के लिए नए द्वार : गांव में 'शी-मार्ट' और हर जिले में सुरक्षित हॉस्टल"

केंद्रीय बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़े बजट का एलान. ( Etv Bharat )