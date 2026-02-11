जानिए यूपी सरकार के बजट पर अन्नदाता के मन की बात, किसानों ने कितने नंबर दिए
मेरठ में कई किसानों ने बजट की कई योजनाओं को लेकर सरकार की सराहना की, तो कुछ ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 11, 2026 at 7:55 PM IST
मेरठ: उत्तरप्रदेश सरकार का 2026-2027 के लिए आज अपना बजट सामने आ चुका है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कृषकों को हालांकी साधने की कोशिश इस बजट में की है. ईटीवी भारत ने पश्चिमी यूपी के किसानों से इस मुद्दे पर उनकी राय ली. गन्ना बेल्ट के किसानों से बजट को लेकर चर्चा की गयी. इस दौरान किसानों ने बजट की कई योजनाओं को लेकर सरकार की सराहना की, तो कुछ ने सरकार के बजट को ऊंट के मुंह में जीरा भी बताया.
कृषि के लिए 89,353 करोड़ का आवंटन: इस बजट में वित्त मंत्री ने डीजल पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित करने के लिए 637.84 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की बात कही है, तो इसको लेकर अन्नदाता स्वागत भी करते हैं, वहीं वाटर लेवल नीचे होने की वजह से इस योजना को लेकर हर क्षेत्र के किसानों के लिए अनुपयोगी मानते हैं. नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फॉर्मिंग योजना को लेकर की गई 298 करोड़ की व्यवस्था सभी पर भी किसान इसे नाकाफी मानते हैं.
किसानों को मुफ्त बिजली देने के वादा: निजी नलकूपों को निर्बाध बिजली आपूर्ति बजट में दी गई धनराशि का किसानों ने स्वागतयोग्य बताया. वहीं बेसहारा गोवंश संरक्षण के लिए और नए गौ आश्रय स्थल स्थापित करने के लिए किये गए बजट के इंतजाम को भी नाकाफी बताया. किसानों ने बताया कि आज यूपी में किसानों को भी सहारा गोवंश की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अभी तक भी पूर्व में जो गौ आश्रय स्थल के निर्माण किये जाने का प्रस्ताव था वे भी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं.
किसानों को ऋण पर ब्याज अनुदान: किसानों ने उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण के लिए किये गए 2832 करोड़ के इंतजाम पर संतोष जाहिर किया. छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए 2,000 करोड़ की राशि को किसान कम मानते हैं. वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश के 7,497 गो-आश्रय स्थलों में 12,38,547 गोवंश संरक्षित हैं. वहीं 155 वृहद गो-संरक्षण केंद्र निर्माणाधीन हैं. भरण पोषण के लिए अब 50 रुपये की दर से डीबीटी के माध्यम से सीधे भुगतान किया जा रहा है. इसे किसानों ने और भी बढ़ाने की मांग की.
7 नई ड्रोन परियोजनाओं की घोषणा: उनका कहना है ये धनराशि कम से कम सौ प्रतिदिन होनी चाहिए थी. वृहद गो-संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं. वह इसे किसान नाकाफी मानते हैं. पशु रोग नियंत्रण योजना के लिए 253 करोड़ तथा पशु चिकित्सालयों/पशु संघ केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए 155 करोड़ रुपये की व्यवस्था पर किसान नेताओं ने संतोष जाहिर किया.
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए कुल 89,353 करोड़ रुपये का आवंटन किया है.
किसानों के लिए प्रमुख घोषणाएं निम्नलिखित हैं:
- मुफ्त सिंचाई सुविधा: निजी नलकूपों के लिए किसानों को मुफ्त बिजली देने के वादे को जारी रखा गया है. इसके लिए 1,300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है.
- अग्रिम भंडारण योजना: किसानों को उर्वरक और अन्य सामग्री समय पर मिल सके, इसके लिए अग्रिम भंडारण के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
- मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना: इस नई योजना के तहत सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण और किसानों को ऋण पर ब्याज अनुदान देने के लिए 38 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
- कृषि निर्यात और उद्यमिता: किसानों को 'एग्री-प्रेन्योर' (कृषि उद्यमी) बनाने और कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब विकसित किए जाएंगे.
- ड्रोन तकनीक का उपयोग: किसानों की मदद के लिए 7 नई ड्रोन परियोजनाओं की घोषणा की गई है.
- भंडारण क्षमता में बढ़ोतरी: सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत नवीन गोदामों के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये की नई योजना प्रस्तावित है.
- नलकूपों का आधुनिकीकरण: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 6,600 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण और 2,100 नए नलकूपों का निर्माण किया जाएगा.
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: इस योजना के तहत राज्य के लगभग 3 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता जारी रहेगी.
- महिला गन्ना किसानों को सुविधा: महिला गन्ना किसानों को लाभ देने के लिए गन्ना पर्ची में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी.
- पुलों के निर्माण के लिए 1,600 करोड़: ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मार्केटिंग को आसान बनाने के लिए ग्रामीण पुलों के निर्माण के लिए 1,600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
