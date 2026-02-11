ETV Bharat / state

जानिए यूपी सरकार के बजट पर अन्नदाता के मन की बात, किसानों ने कितने नंबर दिए

मेरठ: उत्तरप्रदेश सरकार का 2026-2027 के लिए आज अपना बजट सामने आ चुका है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कृषकों को हालांकी साधने की कोशिश इस बजट में की है. ईटीवी भारत ने पश्चिमी यूपी के किसानों से इस मुद्दे पर उनकी राय ली. गन्ना बेल्ट के किसानों से बजट को लेकर चर्चा की गयी. इस दौरान किसानों ने बजट की कई योजनाओं को लेकर सरकार की सराहना की, तो कुछ ने सरकार के बजट को ऊंट के मुंह में जीरा भी बताया.

कृषि के लिए 89,353 करोड़ का आवंटन: इस बजट में वित्त मंत्री ने डीजल पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित करने के लिए 637.84 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की बात कही है, तो इसको लेकर अन्नदाता स्वागत भी करते हैं, वहीं वाटर लेवल नीचे होने की वजह से इस योजना को लेकर हर क्षेत्र के किसानों के लिए अनुपयोगी मानते हैं. नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फॉर्मिंग योजना को लेकर की गई 298 करोड़ की व्यवस्था सभी पर भी किसान इसे नाकाफी मानते हैं.

किसानों ने बजट की सराहना की. (Video Credit: ETV Bharat)

किसानों को मुफ्त बिजली देने के वादा: निजी नलकूपों को निर्बाध बिजली आपूर्ति बजट में दी गई धनराशि का किसानों ने स्वागतयोग्य बताया. वहीं बेसहारा गोवंश संरक्षण के लिए और नए गौ आश्रय स्थल स्थापित करने के लिए किये गए बजट के इंतजाम को भी नाकाफी बताया. किसानों ने बताया कि आज यूपी में किसानों को भी सहारा गोवंश की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अभी तक भी पूर्व में जो गौ आश्रय स्थल के निर्माण किये जाने का प्रस्ताव था वे भी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं.