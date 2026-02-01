ETV Bharat / state

दिल्ली भाजपा ने बजट को बताया 'जनता के प्रति दायित्व', कहा- विकास को देगा नए पंख

वीरेन्द्र सचदेवा ने बजट को बताया युवाओं और आम लोगों के सपनों का बजट ( ETV Bharat )

ए.वी.जी.सी. के विकास को बढ़ावा देते बजट से लाखों पेशेवरों को नया उत्साह एवं काम मिलेगा. राष्ट्रीय होटल उद्योग के बढ़ने, तीर्थस्थल विकास एवं सांस्कृतिक संरक्षण से हजारों नई नौकरी सृजित होंगी.वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि खेलों एवं खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देता यह बजट युवा फ्रेंडली है

वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि इस बजट ने दिल्ली एवं अन्य शहरी क्षेत्रों में बढ़ते विकास के ध्वजवाहकों निजी बिल्डरों के ऋणों को सुरक्षा कवर देने के साथ ही भारत सरकार ने तीर्थस्थलों के विकास को पंख लगाये हैं. जिनसे निर्माण उधोग को लाभ होगा और भवन निर्माण में तेजी आएगा. नरेन्द्र मोदी सरकार ने बुजुर्गों की चिकित्सा को बढ़ावा देते हुए, इस बजट 2026 में मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ावा दिया है जिससे मेडिकल क्षेत्र में हजारों नौकरियों का सृजन होगा.

बजट को बताया युवाओं और आम लोगों के सपनों का बजट (ETV Bharat)

बजट सुनने के बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा की कर्तव्य भवन में बना यह पहला बजट भारत सरकार के जनता के प्रति दायित्वों का निर्वहन करता है. वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की निर्माण उधोग, पर्यटन, तीर्थस्थल विकास, मेडिकल टूरिज्म विकास को बढ़ावा देताहै. बजट 2026 युवा भारत को नये पंख लगायेगा.

नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने रविवार को दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय के सभागार में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 13वें बजट प्रस्ताव को सुना. इस मौके पर पार्टी की सह प्रभारी डा. अल्का गुर्जर, प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल, प्रदेश भाजपा मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर भी उनके साथ मौजूद रहे.

वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित एक अप्रैल 2026 से लागू होने वाला नया इन्कम टैक्स एक्ट स्वागत योग्य है. इसमें नान आडिट आय कर रिटर्न भरने वाले सामान्य लोगों को रिटर्न बढ़ने का समय बढ़ाकर वित्त मंत्री ने बड़ी राहत दी है. इसमे नये कर ना लगा कर सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है. वीरेन्द्र सचदेवा ने विदेशी डाटा सेवा सम्बंधी कम्पनियों को भारत में छूट एवं बढ़ावा देकर युवाओं के लिए नई नौकरियों के द्वार खोले हैं.

कैंसर दवाओं पर से कस्टम ड्यूटी घटाने का फैसला मानवीय

कैंसर एवं सात अन्य बीमारियों के दवाओं पर से कस्टम ड्यूटी घटाने से मोदी सरकार का संवदेनशील चेहरा सामने आया है. इससे कैंसर मरीजों और उनके परिजनों को थोड़ी राहत मिलेगी. वहींं इस बजट में स्मार्टफोन पर छूट से युवाओं को और माइक्रोवेव ओवन सस्ते होने से गृहणियों को लाभ मिलेगा.

बजट भाषण के दौरान पूरी दिल्ली बीजेपी रही मौजूद

बजट भाषण के दौरान सभागार में प्रदेश भाजपा बजट समिति सदस्य प्रवक्ता यासिर जिलानी, मीडिया रिलेशन प्रमुख विक्रम मित्तल, सी.ए. प्रकोष्ठ अध्यक्ष दीनदयाल, आई.टी. सेल अध्यक्ष पुनीत अग्रवाल, दिल्ली भाजपा के आठों मोर्चों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी और सी.ए. प्रकोष्ठ सदस्य भी मौजूद रहे.

बीजेपी विधायकों ने बजट बोली ये बात (ETV Bharat)

जानिए बजट पर क्या बोले विधायक

शाहदरा से बीजेपी विधायक संजय गोयल ने कहा कि यह बजट देश के समग्र विकास को ध्यान में रखकर पेश किया गया है. उन्होंने बताया कि कॉरपोरेट सेक्टर से प्राप्त होने वाले विभिन्न करों जैसे जीएसटी, कॉरपोरेट टैक्स, ब्याज और अन्य राजस्व का उपयोग देश की सुरक्षा और चहुंमुखी विकास योजनाओं में किया जाएग बजट से प्राप्त राशि का बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के विकास पर खर्च होगा. चाहे दिल्ली से वाराणसी का मार्ग हो या मुंबई से पुणे, देशभर में विकास की झलक देखने को मिलेगी.

वहीं कृष्णा नगर विधायक डॉ. अनिल गोयल ने कहा कि इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव किए गए हैं. उन्होंने बताया कि देशभर को कवर करने के लिए पाँच नए बड़े एम्स (AIIMS) बनाए जाएंगे. इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी व्यापक अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने संभावना जताई कि उत्तर भारत में दिल्ली इस क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बन सकता है। इसके अतिरिक्त, बायो-फार्मा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे देश की स्वास्थ्य और शोध क्षमता को नई मजबूती मिलेगी.

