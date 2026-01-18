बजट 2026 से भिवानी की उम्मीदेंः रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमत कम हो, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सरकार मदद करे
एक फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से हर देशवासी की उम्मीदें हैं. इसी कड़ी में भिवानी के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी.
Published : January 18, 2026 at 9:09 PM IST
भिवानीः केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा. यह बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन पेश करेंगी. केंद्रीय आम बजट को लेकर व्यापारी, गृहणी, कामगार, महिलाएं सहित आमजनों को काफी राहत की उम्मीद है. इसी को लेकर भिवानी के लोगों ने अपने सुझाव भी पेश किए.
रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमत कम होः भिवानी निवासी ममता तायल और सारिका अग्रवाल ने कहा कि इस साल का बजट रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे राशन, सिलेंडर और आम गृहणियों की जरूरत की वस्तुओं के दामों को कम करने वाला होना चाहिए. कामगार महिलाएं जो टेलरिंग का कार्य करती हैं, टिफिन सर्विस देती हैं और स्माल स्टार्टअप करने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि महिलाएं सशक्त हों और देश की आबादी आर्थिक रूप से मजबूत होंगी.
जीएसटी को और सरल किया जाएः भिवानी के व्यापारी अमित बंसल और वकील मयंक धमीजा ने कहा कि "केंद्रीय बजट में छोटे व्यापारियों को कर मुक्त कर दिया जाना चाहिए. व्यापारी अमित बंसल ने कहा कि जीएसटी के सरलीकरण को अगले चरण पर ले जाकर उसमें राहत दी जानी चाहिए."
लघु और सूक्ष्म उद्योगों को विशेष छूट दी जाए: सामाजिक कार्यकर्ता कामरेड ओमप्रकाश ने कहा कि "लघु और सूक्ष्म उद्योगों को विशेष छूट दी जाए, ताकि आर्थिक रूप से छोटे व्यापारियों को लाभ मिले. अर्थव्यवस्था में वे अपना अधिक से अधिक सहयोग दे सकें. बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि यह आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ क्षेत्र है. इस क्षेत्र पर ध्यान दिए जाने से देश की आर्थिक उन्नति होगी. मध्यम और निम्न वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य सरलता से प्राप्त होने से जनसंख्या के एक बड़े वर्ग को राहत मिलेगी, जो देश की उन्नति में अपना सहयोग दे पाएंगे. ऐसा करने से पब्लिक सेक्टर तथा प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन होगा, जो अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है."
ऑनलाइन बिक्री से छोटे व्यापारियों को राहत मिलेः उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन ब्रिकी करने वाली बड़ी कंपनियों से सुरक्षा का उपाय भी बजट में व्यवस्था हो, ताकि छोटे दुकानदार भी आगे बढ़ सकें. कृषि और सिंचाई पर ध्यान दिया जाए ताकि किसानों को मदद मिल सके.