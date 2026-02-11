66 हजार करोड़ रुपये से सुधरेगी यूपी की बिजली व्यवस्था, सोलर सिटी के रूप में विकसित होंगे अयोध्या-मथुरा समेत 17 नगर निगम

66 हजार करोड़ रुपये से सुधरेगी यूपी की बिजली व्यवस्था, सोलर सिटी के रूप में विकसित होंगे अयोध्या-मथुरा समेत 17 नगर निगम
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि ऊर्जा स्रोत के विकास के लिए लगभग 2,104 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है.
Published : February 11, 2026 at 4:11 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के बजट में ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं के लिये 65,926 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है जो पिछले वित्तीय वर्ष 2025-2026 के मुकाबले आठ प्रतिशत अधिक है. सरकार की तरफ से बजट में ऊर्जा क्षेत्र को आवंटित की गई धनराशि से उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था में और सुधार किया जाएगा. पहले से ही केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत यूपी में काम कराया जा रहा है, लेकिन बजट के अभाव में जो काम रुके हुए हैं अब उन कामों को भी गति मिलेगी जिससे बिजली व्यवस्था और बेहतर होगी.
प्रदेश में बिजली की किल्लत नहीं होगी: गर्मी में प्रदेशवासियों को बिजली संकट कम झेलना पड़ेगा. उपकरणों और लाइनों को इस बजट से बदला जाएगा जिससे भार पड़ने पर ट्रांसफार्मर नहीं फूंकेंगे, लाइनें क्षतिग्रस्त नहीं होंगी और प्रदेशवासियों को बेहतर विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी.
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि वर्ष 2025-2026 में दिसम्बर 2025 तक औसत विद्युत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र में 19 घण्टे, तहसील मुख्यालय में 21 घण्टे 49 मिनट एवं जनपद मुख्यालय में 24 घण्टे रही है. एक अप्रैल 2022 से माह दिसम्बर 2025 तक कुल 2,41,088 निजी नलकूप संयोजन निर्गत किये गये हैं.
4,048 कृषि फीडरों का निर्माण हुआ: सामान्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-2018 से कुल 1,66,135 निजी नलकूप संयोजन निर्गत किये गये हैं. वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि कार्य के लिये नलकूप संयोजनों के लिए कृषि फीडर्स के निर्माण की योजना के अन्तर्गत 4,680 फीडरों के लक्ष्य के सापेक्ष 4,048 कृषि फीडरों का निर्माण कराया जा चुका है. इन पर 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है जो देश में सर्वाधिक है. उत्तर प्रदेश में एक अप्रैल 2022 से वर्ष 2025-2026 तक कुल 2,410 नये 33/11केवी विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण एवं क्षमता वृद्धि की गई है.
वर्तमान में क्षमता 32,500 मेगावॉट हुई: साथ ही 20,924 नये वितरण ट्रांसफॉर्मर्स की स्थापना और 85,684 ट्रांसफॉर्मरों की क्षमतावृद्धि का कार्य किया गया है. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में पारेषण तंत्र की कुल क्षमता जो वर्ष 2016-2017 में 17,890 मेगावॉट थी उसे 2025-2026 में 82 प्रतिशत बढ़ाकर वर्तमान में 32,500 मेगावॉट किया गया है. उन्होंने बताया कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के विकास के लिए लगभग 2,104 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2025-2026 की तुलना में दो गुणा से अधिक है.
सोलर सिटी के रूप में विकसित होंगे ये शहर: अयोध्या और मथुरा सहित 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक प्रदेश में लगभग 5.20 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना करायी जा चुकी है. उत्तर प्रदेश राज्य जैव नीति-2022 के अंतर्गत प्रदेश में 36 सीबीजी संयंत्रों की स्थापना करायी जा चुकी है जो देश में सबसे अधिक है. ग्रीन हाईड्रोजन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2024 प्रख्यापित की गई है जिसके अन्तर्गत प्रदेश में दो सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति की गई है.
