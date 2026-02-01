MISSION $1 TRILLION : बजट 2026 में UP के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का महा-प्लान
UP के लिए केंद्र सरकार ने बजट में बड़ा बूस्ट दिया है. बुनियादी ढांचा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ऐतिहासिक निवेश पर काफी जोर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 1, 2026 at 12:09 PM IST
लखनऊ: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2026 को पेश किया गया बजट उत्तर प्रदेश (UP) के लिए आर्थिक समृद्धि का नया रोडमैप लेकर आया है. "सबका साथ, सबका विकास" के विजन के साथ, यह बजट विशेष रूप से राज्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोजगार सृजन और मध्यम वर्ग को राहत देने पर केंद्रित है.
1. केंद्रीय करों में भारी हिस्सेदारी और वित्तीय सहायता
उत्तर प्रदेश को केंद्रीय करों के हस्तांतरण (Devolution) के तहत लगभग ₹2.80 लाख करोड़ मिलने का अनुमान है. इसके अतिरिक्त, राज्य को पूंजीगत व्यय (CapEx) को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के ब्याज मुक्त ऋण योजना के तहत लगभग ₹20,000 करोड़ आवंटित किए जा सकते हैं, जो पिछले वर्ष के ₹18,000 करोड़ से अधिक है.
2. इन्फ्रास्ट्रक्चर और परिवहन: नई ऊंचाइयों की ओर
बजट में कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए कई बड़ी घोषणाएं की गईं:
हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर: उत्तर प्रदेश के लिए दो नए महत्वपूर्ण कॉरिडोर-नई दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी की घोषणा की गई है.
मेट्रो विस्तार: लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजनाओं के विस्तार के साथ-साथ अन्य उभरते शहरों के लिए ₹32,075 करोड़ की मांग पर सकारात्मक रुख दिखाया गया है.
राष्ट्रीय जलमार्ग: अगले पांच वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग चालू किए जाएंगे, जिनमें से गंगा नदी पर केंद्रित उत्तर प्रदेश के हिस्से को विशेष गति मिलेगी.
3. ग्रामीण विकास और कृषि: 'अन्नदाता' को मजबूती
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज' पहल शुरू की गई है, जो खादी और हैंडलूम क्षेत्र को मजबूत करेगी. यूपी के 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने और भंडारण सुविधाओं के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है.
4. स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश
राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय चिकित्सा हब (Regional Medical Hubs) विकसित करने का प्रस्ताव है. साथ ही, उच्च शिक्षा और तकनीकी कौशल के लिए आईआईटी और मेडिकल संस्थानों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बजट में वृद्धि की गई है.
5. मध्यम वर्ग और मध्यम उद्योगों (MSME) को राहत
आयकर में राहत: नई टैक्स रिजीम के तहत अब ₹4 लाख तक की आय पर शून्य टैक्स होगा. ₹12 लाख तक की आय वाले कई वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए प्रभावी रूप से शून्य कर की सुविधा बनी रहेगी.
MSME सपोर्ट: सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र और MSME को विकसित करने के लिए विशेष हस्तक्षेप का प्रस्ताव रखा है, जिससे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
यह बजट उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक सशक्त कदम है. बुनियादी ढांचे पर बढ़ा हुआ खर्च और कर सुधारों से राज्य के सामान्य जनमानस के जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद है.
ये भी पढ़ें- एक्सपर्ट की राय, गोरखपुर में उद्योग क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने का बजट में हो प्रावधान