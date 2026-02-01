ETV Bharat / state

MISSION $1 TRILLION : बजट 2026 में UP के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का महा-प्लान

UP के लिए केंद्र सरकार ने बजट में बड़ा बजट दिया. ( ETV Bharat )

लखनऊ: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2026 को पेश किया गया बजट उत्तर प्रदेश (UP) के लिए आर्थिक समृद्धि का नया रोडमैप लेकर आया है. "सबका साथ, सबका विकास" के विजन के साथ, यह बजट विशेष रूप से राज्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोजगार सृजन और मध्यम वर्ग को राहत देने पर केंद्रित है. 1. केंद्रीय करों में भारी हिस्सेदारी और वित्तीय सहायता उत्तर प्रदेश को केंद्रीय करों के हस्तांतरण (Devolution) के तहत लगभग ₹2.80 लाख करोड़ मिलने का अनुमान है. इसके अतिरिक्त, राज्य को पूंजीगत व्यय (CapEx) को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के ब्याज मुक्त ऋण योजना के तहत लगभग ₹20,000 करोड़ आवंटित किए जा सकते हैं, जो पिछले वर्ष के ₹18,000 करोड़ से अधिक है. 2. इन्फ्रास्ट्रक्चर और परिवहन: नई ऊंचाइयों की ओर बजट में कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए कई बड़ी घोषणाएं की गईं: हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर: उत्तर प्रदेश के लिए दो नए महत्वपूर्ण कॉरिडोर-नई दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी की घोषणा की गई है. मेट्रो विस्तार: लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजनाओं के विस्तार के साथ-साथ अन्य उभरते शहरों के लिए ₹32,075 करोड़ की मांग पर सकारात्मक रुख दिखाया गया है. राष्ट्रीय जलमार्ग: अगले पांच वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग चालू किए जाएंगे, जिनमें से गंगा नदी पर केंद्रित उत्तर प्रदेश के हिस्से को विशेष गति मिलेगी. 3. ग्रामीण विकास और कृषि: 'अन्नदाता' को मजबूती