बजट 2026-27; महिलाओं ने कहा-किचन का नहीं रखा ध्यान, निराशा मिली

आदर्श व्यापार मंडल की सदस्य वर्तिका शुक्ला कहती हैं, महंगाई की वजह से किचन का बजट गड़बड़ाता है. ऐसे में इस बार के बजट में यह उम्मीद थी कि किचन के बजट को कम करने के लिए फैसले लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. हमें उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में भी महिलाओं को राहत दी जाएगी, लेकिन महिलाओं को कोई छूट नहीं दी गई है.

लखनऊ: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 लोकसभा में पेश कर दिया है. बजट को लेकर राजधानी की महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. अधिकतर का यही कहना है कि जो उम्मीद थी, वैसा बजट नहीं पाया. खासकर महिलाओं का इसमें ध्यान नहीं रखा गया. महिलाओं को राहत देने वाला कोई फैसला नहीं किया गया है.

इसी तरह व्यापार संगठन से जुड़ीं अंजली मौर्य ने भी बजट को संतोषजनक नहीं बताया. कहा कि बजट से उम्मीद थी कि सिलेंडर का रेट कम होगा. कुछ चीजों पर तो राहत मिली, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ खास नहीं है. वहीं एक अन्य महिला रितु ठाकुर कहती हैं, बजट बहुत अच्छा नहीं रहा. रसोई की चीजों पर छूट मिलनी चाहिए थी. टैक्स स्लैब में भी कोई राहत नहीं. शहरी महिलाओं को लाभ नहीं.

इसी तरह कुछ अन्य महिलाओं ने कहा कि आम परिवारों के सामने सबसे बड़ी समस्या किचन के बजट व निजी विद्यालयों की महंगी फीस है. ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि निजी विद्यालयों की फीस कम करने के लिए सरकार फैसला लेगी, लेकिन निजी विद्यालयों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए कोई फैसला नहीं लिया गया. न ही फीस को कम करने के लिए किसी बजट का प्रावधान किया गया है. बढ़ी हुई महंगाई से आम घर की महिलाएं निराशा हुई हैं.

जबकि कुछ महिलाओं ने कहा कि व्यापार के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार की ओर से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया. एमएसएमई में महिलाओं को गारंटी कार्ड देने का जरूर दावा किया गया है, लेकिन इससे मध्यम वर्ग की सभी महिलाओं को कोई विशेष राहत नहीं मिलने जा रही है. महिलाओं की सबसे ज्यादा अपेक्षा किचन के बजट को लेकर रहती है. ऐसे में यदि सरकार घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को कम करने के लिए बजट का निर्धारण करती तो महिलाओं को लगता कि सरकार उनके बारे में कुछ सोच रही है. महंगाई कम करने के लिए कोई फैसला नहीं लिया गया.

