बजट 2026-27: राज्य सरकार ने जनता से मांगे आइडिया, इन माध्यमों से भेज सकेंगे अपनी राय
वित्त विभाग ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आमजन से न्यूनतम 500 शब्दों में बजट पर सुझाव मांगे हैं.
Published : December 20, 2025 at 1:31 PM IST
जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार ने बजट 2026-27 को अधिक जनोन्मुखी, समावेशी और व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से आमजन से बजट पर सुझाव मांगे हैं. वित्त विभाग ने जनता से ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव मांगे हैं. बजट पर कम से कम 500 शब्दों में सुझाव की सीमा है. ऑनलाइन सुझाव वित्त विभाग की वेबसाइट और ऑफलाइन जिला प्रशासन और वित्त विभाग के कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर दिए जा सकते हैं. दिलचस्प है कि ऑनलाइन सुझाव देने वाले व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर भी सरकार तक जाएगा कि किस व्यक्ति ने किस विभाग से संबंधित सुझाव दिए हैं.
जनता से सुझाव के पीछे मंशा: वित्त विभाग से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि प्रदेश के विकास में आम नागरिकों की भागीदारी जरूरी है. शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, युवा कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण और शहरी विकास, उद्योग, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर आमजन के सुझाव बजट को अधिक प्रभावी बना सकते हैं. इसी सोच को ध्यान में रखते हुए सुझाव मांगे हैं.
जनवरी में विभिन्न संगठनों से सीधा संवाद: वित्त अधिकारियों का कहना है कि अभी सरकार आमजन से ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव मांग रही है. जनवरी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न संगठनों से बजट पूर्व सीधा संवाद कर सुझाव लेंगे. मुख्यमंत्री सामाजिक, महिला, कर्मचारी एवं श्रम संगठनों के साथ एनजीओ से सीधा संवाद करेंगे. किसान संगठनों से खेती से जुड़ी समस्याओं के साथ ही सिंचाई, फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि लागत में कमी, आय और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने से जुड़े विषयों पर संवाद होगा. श्रम संगठनों से रोजगार सृजन, न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा योजना, श्रमिक कल्याण जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. वहीं महिला संगठनों के साथ महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वयं सहायता रोजगार, स्वयं सहायता समूह और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं. कर्मचारी संगठनों के साथ भी मुख्यमंत्री वेतन विसंगतियां, पदोन्नति, स्थानांतरण नीति, पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों चर्चा कर सकते हैं.
हर सरकार करती है संवाद: राजस्थान कर्मचारी संयुक्त एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की हो या कांग्रेस की सरकार, सत्ता में बजट से पहले आमजन से सामाजिक, धार्मिक, एनजीओ, किसान, पशुपालक, महिला संगठनों से सीधा संवाद कर सुझाव लेती हैं और बजट में शामिल करती हैं. भजनलाल सरकार तीसरा बजट पेश करेगी लेकिन पिछले दो बजट में आमजन, कर्मचारी संगठनों और अलग-अलग संगठनों से लिए सुझाव की घोषणाएं बजट में की पर उनमें कई घोषणाओं पर अमल नहीं हुआ. सरकार को उन पर भी फोकस करना चाहिए.
