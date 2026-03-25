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कानपुर देहात में कथा वाचक पर हमला; आंबेडकर की प्रतिमा की खंडित, कई लोग घायल

कानपुर देहात : जिले के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव सिंगसियापुर में कुछ अराजकतत्वों ने जमकर उत्पात मचाया. आरोप है कि मंगलवार को बौद्ध कथा के समापन के दौरान कुछ लोगों ने लाठी-डंडों से हमलाकर कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया.

इस दौरान अराजकतत्वों ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना के बाद मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और हंगामा कर रहे ग्रामीणों को शांत कराया.

अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

थाना अकबरपुर के संगीसियापुर निवासी देवेंद्र कुमार ने तहरीर में बताया कि 18 से 24 मार्च तक बौद्ध कथा का आयोजन किया गया था. मंगलवार को कथा का समापन के दौरान रात करीब 11 बजे के बाद कथा वाचक मिलन व उनकी टीम की विदाई ग्राम वासियों द्वारा की गई थी.

उनका आरोप है कि कथा वाचक व उनकी टीम अपनी गाड़ी से संगीसियापुर से लगभग 2 किलोमीटर दूर रूरा से गौरैयापुर मार्ग पर पहुंचे ही थे कि करीब दो दर्जन से ज्यादा लोगों ने लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से हमला कर दिया. इस दौरान कथा वाचक समेत करीब पांच लोग घायल हो गये. आरोप है कि इस दौरान अराजकतत्वों ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया.