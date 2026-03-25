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कानपुर देहात में कथा वाचक पर हमला; आंबेडकर की प्रतिमा की खंडित, कई लोग घायल

अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे ने बताया कि कार्यक्रम आयोजक से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है.

कानपुर देहात
कानपुर देहात (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 4:35 PM IST

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कानपुर देहात : जिले के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव सिंगसियापुर में कुछ अराजकतत्वों ने जमकर उत्पात मचाया. आरोप है कि मंगलवार को बौद्ध कथा के समापन के दौरान कुछ लोगों ने लाठी-डंडों से हमलाकर कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया.

इस दौरान अराजकतत्वों ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना के बाद मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और हंगामा कर रहे ग्रामीणों को शांत कराया.

अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

थाना अकबरपुर के संगीसियापुर निवासी देवेंद्र कुमार ने तहरीर में बताया कि 18 से 24 मार्च तक बौद्ध कथा का आयोजन किया गया था. मंगलवार को कथा का समापन के दौरान रात करीब 11 बजे के बाद कथा वाचक मिलन व उनकी टीम की विदाई ग्राम वासियों द्वारा की गई थी.

उनका आरोप है कि कथा वाचक व उनकी टीम अपनी गाड़ी से संगीसियापुर से लगभग 2 किलोमीटर दूर रूरा से गौरैयापुर मार्ग पर पहुंचे ही थे कि करीब दो दर्जन से ज्यादा लोगों ने लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से हमला कर दिया. इस दौरान कथा वाचक समेत करीब पांच लोग घायल हो गये. आरोप है कि इस दौरान अराजकतत्वों ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया.

घटना की जानकारी के बाद सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण एकत्र हो गए और हंगामा शुरू कर दिया. हंगामे की सूचना मिलते ही कई थाने की फोर्स और जिला प्रशासन की टीम भी पहुंच गई और मामले को शांत कराने में जुट गई.

मामले की जानकारी होते ही दलित पैंथर के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनीराम पैंथर भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए. इस दौरान नाराजगी जाहिर करते हुए वह धरने पर बैठ गए. उन्होंने कहा कि हम लोग अब पहले एफआईआर दर्ज कराएंगे, उसके बाद प्रतिमा लगवाएंगे. उन्होंने कार्रवाई ना होने पर आंदोलन की चेतावनी दी.

अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे ने बताया कि घटना को लेकर कार्यक्रम आयोजक से तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है. साथ ही गांव की सहमति से मूर्ति स्थापना की जाएगी. फिलहाल अब किसी भी तरह की कोई भी तनावपूर्ण स्थित नहीं है. माहौल शांतिपूर्ण है.



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