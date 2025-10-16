ETV Bharat / state

BHU में बनने जा रहा बौद्ध शोध केंद्र, ताइवान ने क्यों मिलाया हाथ?, जानिए

वाराणसीः वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ताइवान की मदद से बौद्ध अध्ययन पर आधारित रिसर्च सेंटर तैयार किया जाएगा. इसके लिए BHU बौद्ध अध्ययन विभाग और ताइवान के बीच एक एमओयू भी साइन किया जाएगा. खास बात यह है कि इस शोध केंद्र के जरिए बौद्ध धर्म से जुड़े हुए शोध पत्र व अन्य पुस्तकों का अनुवाद व प्रकाशन होगा. इससे शैक्षणिक और सांस्कृतिक विरासत के आदान-प्रदान में भी मदद मिलेगी.



बता दें कि BHU में पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग है, जहां पर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए विषयों को पढ़ाया जाता है. इसी को लेकर ताइवान के त्जुची बौद्ध फाउंडेशन के जरिए BHU के साथ एमओयू किया जा रहा है, जिससे दोनों जगह के संस्कृतियों का आदान-प्रदान किया जा सके. इसको लेकर के बीते दिनों 13 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने BHU का दौरा भी किया था कुलपति से मुलाकात की थी और इस शोध केंद्र को आगे बढ़ने पर चर्चा की थी.



BHU में बनेगा बौद्ध अध्ययन केंद्र: इस बारे में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि,विश्वविद्यालय में प्रस्तावित केंद्र की स्थापना के लिए सभी औपचारिकताओं को तेजी से पूरा किया जाएगा.यहां पर एक रिसर्च सेंटर बनेगा. इसके तहत बौद्ध धर्म के ग्रन्थ शोध पत्रों और व्याख्यानों का न सिर्फ अध्ययन होगा बल्कि पुस्तकों का अनुवाद और प्रकाशन भी किया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह पहल भारत और ताइवान के बीच बौद्ध विरासत के आदान-प्रदान में बेहद महत्वपूर्ण होगी,जिससे शैक्षणिक सहयोग के साथ विरासतों के संरक्षण में भी मदद मिलेगी.



विलुप्त परम्परा को मिलेगा जीवन दान

बता दें कि भारत में बौद्ध परंपरा बेहद समृद्धि मानी जाती है. यहां पर इसके उद्गम स्थल भी मिलते हैं, लेकिन समय के साथ यह उद्गम स्थल और परंपराएं विलुप्त हो रही हैं. इसको लेकर के अब बीएचयू में इन्हें एक नए सिरे से इन्हें पिरोकर जीवनदान देने का काम किया जाएगा. यहां पर बड़े बौद्ध ग्रन्थ सूत्रों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा.





