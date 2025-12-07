8 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव, जानिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने ऐसा क्यों कहा?
बोधगया में 298 दिनों से धरना जारी है. 8 दिसंबर को हजारों बौद्ध भिक्षु-लामा 7 लाख हस्ताक्षर लेकर पटना मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे. पढ़ें खबर-
Published : December 7, 2025 at 8:54 AM IST
गया: बिहार के गया में महाबोधि मंदिर के संचालन में पूर्ण बौद्ध नियंत्रण की मांग को लेकर महुआबाद में पिछले 298 दिनों से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने ने फिर जोर पकड़ा है. ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के नेतृत्व में 8 दिसंबर 2025 (सोमवार) को हजारों भिक्षु, लामा और बौद्ध अनुयायी बोधगया से पटना के लिए कूच करेंगे.
बीटीएमसी एक्ट 1949 निरस्त हो: धरना 12 फरवरी 2025 से चल रहा है. प्रदर्शनकारियों की एकमात्र मांग है कि बोधगया टेंपल मैनेजमेंट एक्ट 1949 को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए और महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति पर सिर्फ बौद्धों का ही अधिकार हो. वर्तमान में समिति में 4 हिन्दू और 4 बौद्ध सदस्य होते हैं और अध्यक्ष गया के जिलाधिकारी होते हैं.
7 लाख हस्ताक्षर लेकर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री आवास: ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के महासचिव आकाश लामा ने घोषणा की कि काफिला 7 लाख लोगों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपेगा. साथ ही दसवीं बार मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें बधाई भी दी जाएगी. आकाश लामा ने कहा, “हम शांति से अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी धर्म से हमें कोई शिकायत नहीं है.”
"मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से बिहार की कमान संभाली है तब से बिहार में हर वर्ग और समुदाय के लिए कार्य किए हैं , उन्होंने बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं. लेकिन यह जो हमारे धार्मिक मामले से जुड़ा हुआ मामला है उस पर उनकी निगाह नहीं है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि जो जिस धर्म का है वही अपने धार्मिक स्थलों को चलाता है, फिर बौद्ध धर्म के लोग अपने पवित्र स्थल पर पूर्ण अधिकार क्यों नहीं रख सकते?"-आकाश लामा, महासचिव, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम
महापरिनिर्वाण दिवस पर मंदिर में विशेष पूजा: रविवार को बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर धरना स्थल से बड़ी संख्या में भिक्षु-उपासक महाबोधि मंदिर पहुंचे. बोधि वृक्ष के नीचे विशेष पूजा, परिक्रमा और बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया. जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया था, लेकिन प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा.
“बाबा साहब हमारे लिए महापरिवर्तन दिवस के प्रतीक”: आकाश लामा ने कहा, “आज का दिन सिर्फ महापरिनिर्वाण दिवस नहीं, महापरिवर्तन दिवस भी है. बाबा साहब ने संविधान के जरिए सभी को समान अधिकार दिए. उसी प्रेरणा से हम अपने सबसे पवित्र स्थल महाबोधि मंदिर पर अपना हक मांग रहे हैं.”
देश के कोने-कोने से जुटे लोग: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से लोग धरने में डटे हैं. दिल्ली से एक दिल्ली निवासी अनिल कुमार ने कहा, “12 फरवरी के बाद से यहीं हूं, जब तक बीटी एक्ट खत्म नहीं होगा, लौटूंगा नहीं.” उत्तर प्रदेश के भिक्षु अभय संबोधि ने कहा, “हम शांतिप्रिय हैं, सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं.”
पहले भी पहुंचे थे पटना, नहीं हुई थी मुलाकात: 4 अप्रैल 2025 को करीब 500 भिक्षु पटना पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई थी. भिक्षु मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे. बाद में अधिकारियों के आश्वासन पर बिना मुलाकात के लौट आए थे. इस बार फिर हजारों की संख्या में कूच कर रहे हैं.
