8 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव, जानिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने ऐसा क्यों कहा?

गया: बिहार के गया में महाबोधि मंदिर के संचालन में पूर्ण बौद्ध नियंत्रण की मांग को लेकर महुआबाद में पिछले 298 दिनों से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने ने फिर जोर पकड़ा है. ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के नेतृत्व में 8 दिसंबर 2025 (सोमवार) को हजारों भिक्षु, लामा और बौद्ध अनुयायी बोधगया से पटना के लिए कूच करेंगे.

बीटीएमसी एक्ट 1949 निरस्त हो: धरना 12 फरवरी 2025 से चल रहा है. प्रदर्शनकारियों की एकमात्र मांग है कि बोधगया टेंपल मैनेजमेंट एक्ट 1949 को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए और महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति पर सिर्फ बौद्धों का ही अधिकार हो. वर्तमान में समिति में 4 हिन्दू और 4 बौद्ध सदस्य होते हैं और अध्यक्ष गया के जिलाधिकारी होते हैं.

ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम महासचिव (ETV Bharat)

7 लाख हस्ताक्षर लेकर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री आवास: ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के महासचिव आकाश लामा ने घोषणा की कि काफिला 7 लाख लोगों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपेगा. साथ ही दसवीं बार मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें बधाई भी दी जाएगी. आकाश लामा ने कहा, “हम शांति से अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी धर्म से हमें कोई शिकायत नहीं है.”

बोधगया टेंपल मैनेजमेंट एक्ट 1949 को खत्म करने की मांग (ETV Bharat)

"मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से बिहार की कमान संभाली है तब से बिहार में हर वर्ग और समुदाय के लिए कार्य किए हैं , उन्होंने बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं. लेकिन यह जो हमारे धार्मिक मामले से जुड़ा हुआ मामला है उस पर उनकी निगाह नहीं है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि जो जिस धर्म का है वही अपने धार्मिक स्थलों को चलाता है, फिर बौद्ध धर्म के लोग अपने पवित्र स्थल पर पूर्ण अधिकार क्यों नहीं रख सकते?"-आकाश लामा, महासचिव, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम