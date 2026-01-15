रूप कुमार राठौर, सोनाली राठौर, भूमि और जावेद अली आ रहे हैं बिहार, बौद्ध महोत्सव में करेंगे परफॉर्म
22 जनवरी की शाम से बोधगया की धरती सुरीली और मखमली आवाजों से गूंजेगी. बौद्ध महोत्सव में बालीवुड से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की प्रस्तुती होगी.
Published : January 15, 2026 at 9:08 PM IST
गयाजी: विश्व प्रसिद्ध बोधगया में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन 22 जनवरी से शुरू होगा. महोत्सव में देश विदेश के कलाकारों की प्रस्तुति होगी, इसकी तैयारी की जा रही है. महोत्सव के लिए सभी कलाकारों का नाम भी फाइनल कर दिया गया है. बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायकों की मंडली भी बौद्ध महोत्सव में पहुंच रही है.
तीन दिवसीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन: बोधगया के कालचक्र मैदान में 22 जनवरी से तीन दिवसीय महोत्सव का आयोजन होगा, यहां पंडाल में ही 10 से 15000 से अधिक दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी. 22 जनवरी से 24 जनवरी तक महाबोधि मंदिर कालचक्र मैदान में प्रोग्राम का आयोजन होगा. इसको लेकर मैदान को सुंदर इलेक्ट्रिक बल्ब और विशेष चिन्ह से सजाया जा रहा है. संभावना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही महोत्सव का उद्घाटन करेंगे. उनके आगमन को लेकर भी प्रशासन की विशेष तैयारी चल रही है.
"बौद्ध महोत्सव को लेकर कई कोषांग का गठन किया गया है. वो सभी कोषांग अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं. 21 जनवरी को धुंगेश्वरी से महाबोधि मंदिर तक शांति मार्च भी निकलेगा. सभी कोषांग के अधिकारियों से कहा गया है कि वो समन्वय बना कर बेहतर ढंग से तैयारी करें."- शशांक शुभंकर, जिलााधिकारी, गया
बुद्धिस्ट धीम पर होगी प्रस्तुति: महोत्सव के दौरान राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कलाकारों की प्रस्तुति से लोग आनंद लेंगे. इस अवसर पर बुद्धिस्ट आधारित फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन होगा, इसमें अंतरराष्ट्रीय कलाकारों की भी प्रस्तुति होगी. इसके अतिरिक्त बौद्ध महोत्सव में विभिन्न प्रोग्राम का आयोजन होगा. जिला प्रशासन की ओर से महोत्सव को लेकर तैयारियां की जा रही है. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के कलाकारों का चयन हो चुका है, उनके आने की सहमति भी मिल चुकी है.
बॉलीवुड कलाकारों की होगी पेशकश: 22 जनवरी की शाम से ही बोधगया की जमीन सुरीली और मखमली आवाजों से गूंजेगी. बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर जावेद अली, रूप कुमार राठौर सोनाली राठौर और भूमि त्रिवेदी के गानों पर बोधगया झूमेगा. इस महोत्सव में बिहार के कलाकारों को भी अपनी प्रस्तुति देने का अवसर दिया गया है. 23 और 24 जनवरी के दिन में भी कई कार्यक्रम होंगे. साथ ही 24 की रात को महोत्सव का समापन होगा.
पहले दिन जावेद अली करेंगे परफॉर्म: बौद्ध महोत्सव की पहली शाम जावेद अली के नाम होगी. जावेद अली ने इस महोत्सव को लेकर एक वीडियो भी रिलीज किया है. उन्होंने अपने वीडियो की शुरुआत आदाब नमस्कार दोस्तों से करते हुए कहा है कि 22 जनवरी 2026 को बौद्ध महोत्सव बोधगया में वह शामिल होने आ रहे हैं. उन्हें इस मंच पर मौका देने के लिए पर्यटन विभाग बिहार सरकार और जिला प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया है.
बौद्ध महोत्सव 2026 के अवसर पर बोधगया कालचक्र मैदान में आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम में 22 जनवरी 2026 को प्रथम दिन बॉलीवुड के प्रख्यात सिंगर जावेद अली द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। @TourismBiharGov pic.twitter.com/IXZjwlsh6G— District Magistrate, Gaya (@gaya_dm) January 15, 2026
23 को रूप कुमार राठौर आएंगे: 23 जनवरी की शाम को रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर की प्रस्तुति होगी. इसमें उनकी पूरी पार्टी भी होगी, जिसकी प्रस्तुति से बोधगया और गया आनंदित होगा. रूप कुमार राठौर बॉलीवुड के प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर हैं, वो पहली बार बोधगया आ रहे हैं.
बौद्ध महोत्सव 2026 के अवसर पर बोधगया कालचक्र मैदान में आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम में 23 जनवरी 2026 को दूसरे दिन बॉलीवुड के प्रख्यात सिंगर रूप कुमार राठौर एवं सोनाली राठौर द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। @TourismBiharGov @IPRDBihar pic.twitter.com/qOpYhKWtLN— District Magistrate, Gaya (@gaya_dm) January 15, 2026
24 को भूमि त्रिवेदी आएंगी: 24 जनवरी की शाम भूमि त्रिवेदी भाग लेंगी. इन्हीं की प्रस्तुति के साथ बौद्ध महोत्सव 2026 का समापन होगा. भूमि ने भी वीडियो जारी करके आने की सूचना दी है.
बौद्ध महोत्सव 2026 के अवसर पर बोधगया कालचक्र मैदान में आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम में 24 जनवरी 2026 को तीसरे दिन बॉलीवुड के प्रख्यात सिंगर भूमि त्रिवेदी द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। @IPRDBihar @TourismBiharGov pic.twitter.com/Yqg7xoGqBZ— District Magistrate, Gaya (@gaya_dm) January 15, 2026
इन देशों के कलाकारों की होगी प्रस्तुति: बौद्ध महोत्सव में 5 देशों से कुल 61 कलाकार शामिल हो रहे हैं, जिनमें जापान से 6 कलाकारों की एक टीम होगी. इंडोनेशिया से 15 कलाकारों की टीम. श्रीलंका से 15, वियतनाम से 10 और थाईलैंड से 15 कलाकार पर आधारित टीम शामिल है. 21 जनवरी तक सभी कलाकार बोधगया पहुंच जाएंगे.
5 देश से आएंगे 61 कलाकार: बौद्ध महोत्सव की तैयारी के संबंध में जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्पष्ट आदेश है कि स्थानीय कलाकारों और अंतरराष्ट्रीय कलाकारों को भी मौका दिया जाना चाहिए , इससे महोत्सव की रौनक बढ़ेगी , इस निर्देश के आलोक में 5 अंतर्राष्ट्रीय देश से कलाकार परफॉर्म करने पहुंच रहे हैं. स्थानीय कलाकारों को भी प्रदर्शन करने के लिए मौका दिया गया है, इसके लिए सिलेक्शन बोर्ड बनाया गया था.
1998 में पहली बार हुआ था बहुत महोत्सव: बोधगया बिहार के पवित्र स्थान में एक है. इस पावन भूमि पर विश्व प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है. इसी पावन भूमि पर बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. हर साल यहां बौद्ध महोत्सव का आयोजन होता है. पहली बार 1998 में बौद्ध महोत्सव का आयोजन हुआ था, पिछले कुछ सालों में इस महोत्सव का विस्तार हुआ है. बौद्ध महोत्सव में महिला महोत्सव, ग्राम श्री मेल, विभागीय स्टॉल सहित कई और प्रोग्राम का आयोजन होना शुरू हुआ है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस महोत्सव के उद्घाटन के लिए पहुंचते हैं.
