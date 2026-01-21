बौद्ध महोत्सव 2026: जिला प्रशासन ने जारी किया ट्रैफिक प्लान, इन रास्तों पर गए तो फंस जाएंगे
2 जनवरी से 24 जनवरी तक तीन दिवसीय बौद्ध महोत्सव में देश-विदेश के श्रद्धालु जुटेंगे. ऐसे में जिला प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है.
Published : January 21, 2026 at 12:26 PM IST
गया: बिहार के बोधगया में 22 जनवरी से तीन दिवसीय बौद्ध महोत्सव शुरू हो रहा है. तीन दिवसीय बौद्ध महोत्सव में यातायात व्यवस्था सुदृढ करने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है.
22 जनवरी से तीन दिवसीय बौद्ध महोत्सव: 22 जनवरी से 24 जनवरी 2026 तक मंदिर परिसर- कालचक्र मैदान या आसपास कोई कार्यक्रम होगा तो उस अवधि में एम्बेसी मोड़ से और वर्मा मोड़ के तरफ से सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा. उक्त अवधि में छोटे वाहन एवं मोटरसाइकिल आदि एम्बेसी मोड़ से बाएं उत्तर की ओर मुड़कर सुजाता बाईपास मोड़ होते हुए राजापुर व अन्य स्थानों पर जाएंगे.
जिला प्रशासन ने जारी किया ट्रैफिक प्लान: वहीं, वर्मा मोड़ रोड से सभी छोटी गाड़ी और मोटरसाइकिल आदि राजापुर होते अन्य स्थानों की ओर जाएगी. नोड 1 से महाबोधि मंदिर और कालचक्र मैदान की ओर से बड़े वाहन का प्रवेश वर्जित होगा. एम्बेसी मोड़ से महाबोधि मंदिर की ओर बगैर पास के किसी भी वाहन को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. वर्मा मोड़ की ओर से महाबोधि मंदिर की ओर बिना पास का कोई वाहन प्रवेश नहीं करेगा.
बड़े वाहनों को नो एंट्री : राजापुर मोड़ की ओर से दक्षिण बोधगया की ओर से बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा. कोई बड़े वाहन को पचहट्टी मोड़ से सुजाता गढ़ की ओर नदी पार कर जाना है, तो वे बड़े वाहन पचहट्टी मोड़ से सुजाता गढ़ की ओर जा सकती है. वर्मा मोड़ से महाबोधि मंदिर की ओर से बड़ी वाहनों प्रवेश वर्जित रहेगा.
एम्बेसी मोड़ से वर्मा मोड़ के बीच नो पार्किंग: घुघरी टांड रिभर साइड से आने वाले वाहन राजापुर मोड़ से मुड़कर सुजाता बाईपास होते हुए नोड-एक या दोमुहान की ओर जाएगी. दोमुहान एवं नोड-01 से आने वाले वाहन राजापुर मोड़ से रिवर साइड रोड से अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे. एम्बेसी मोड़ से वर्मा मोड़ के बीच कहीं भी अनावश्यक कोई गाड़ी पार्किंग नहीं होगी. केवल पार्किंग स्थल में ही गाड़ी पार्क होगी.
कहां-कहां है बैरियर की व्यवस्था: यातायात व्यवस्था बनाये रखने के लिये कई स्थानों पर बैरियर की व्यवस्था रखी गई है. इसमें वर्मा मोड़ के पास महाबोधि मंदिर की ओर जानेवाली सड़क, चिल्ड्रेन पार्क के सामने पश्चिम महाबोधि मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर बैरियर की व्यवस्था रहेगी.
वहीं एम्बेसी मोड़ के समीप, बिरला धर्मशाला के समीप, पच्चहट्टी मोड़ के पास, म्यूजियम के समीप, मौसा मोड़ के पास, महाबोधि सोसायटी के पास (श्रीलंका मोनेस्ट्री) बिरला धर्मशाला जाने वाली सड़क के पास, कालचक्र के मैदान के गेट नं 5 के पास, कालचक्र के मैदान के गेट नं0 08 के सामने, कालचक्र के मैदान के गेट नं 9 के पास, पानी टंकी के पास बैरिकेडिंग एवं ड्रॉप गेट पर और बंग्लादेश मोनेस्ट्री के पास बैरियर होगा.
कहां-कहां होगा पार्किंग जोन: नोड-1 से दक्षिण पार्किंग स्थल, मगध विश्वविद्यालय कैम्पस, चिल्ड्रेन पार्क के पास, नोड 02 के पास, कालचक्र के मैदान के गेट नं0 02 के सामने कब्रिस्तान के सामने खाली जमीन पर (सरकारी वाहनों/वी.आई.पी. वाहनों के लिए), मौसा मोड़ के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई है.
वीवीआईपी आगमन के समय एम्बेसी मोड़ से महाबोधि मंदिर की ओर गाड़ी जाने के रोक को लेकर अन्य श्रद्धालु/जनता को कालचक्र मैदान तक वाहन ले जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाए गए हैं. इनमें एम्बेसी मोड़ से मियां बिगहा होते हुए कालचक्र मैदान के गेट नं0 8 के पास और नोड 1 से टेरेगर मोनेस्ट्री मोड़ होते हुए स्टार होटल से पहले होते हुए कालचक्र गेट नं 9 के पास वैकल्पिक मार्ग होगा.
ये भी पढ़ें
रूप कुमार राठौर, सोनाली राठौर, भूमि और जावेद अली आ रहे हैं बिहार, बौद्ध महोत्सव में करेंगे परफॉर्म
बौद्ध महोत्सव में मैथिली ठाकुर ने होली खेले रघुबीरा..पर झुमाया तो बाॅलीवुड गायक अभिजीत भट्टाचार्य ने बांधा समां