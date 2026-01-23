ETV Bharat / state

कौन हैं मधुरेंद्र? बालू से भगवान बुद्ध की 50वीं आकृति बनाकर यूएन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया

"सैंड आर्ट्स के जुनून व शौक ने दुर्व्यवहार का भी सामना कराया. ये दुख दर्द किसी और ने नहीं बल्कि अपनों ने दिया है. आर्ट्स में हद से ज्यादा लीन हो जाते थे. गांव समाज और रिश्ते नाते वाले पागल कहने लगे थे." -मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट

3 साल की उम्र से था शौक: मधुरेंद्र कुमार को चित्र बनाने का शौक तीन साल की उम्र से है. मधुरेंद्र कुमार बताते हैं कि तीन साल की उम्र में मिट्टी पर जब हंस का चित्र उन्होंने बनाया था तब दादा रामचंद्र ने कहा था कि 'मेरा पोता चित्रकला का बड़ा फनकार होगा' आज दादा तो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी कही हुई बात सत्य साबित हो रही है. हालांकि इस सफर में उन्होंने परिवार समाज की प्रताड़नाओं का भी सामना किया.

हर घर गंगा जल भारत की सबसे बड़ी आकृति: 2023 में ही उन्होंने बौद्ध महोत्सव में बिहार सरकार की बड़ी और अहम योजना हर घर गंगा जल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट गया जी रबर डैम का संदेश भी अंकित किया था. मधुरेंद्र कहते हैं कि तब वो उत्तर भारत की सबसे बड़ी रेत प्रतिमा मानी गई थी, जो रिकॉर्ड आज भी उनके नाम से है.

2023 में 100 टन बालू से बनाई थी आकृति: मधुरेंद्र कुमार ने साल 2023 में पहली बार 100 टन बालू से भगवान बुद्ध की आकृति बनाई थी. 20 फीट ऊंची और 30 फीट लंबी मूर्ति बना कर विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था. इस बड़ी सैंड आर्ट्स के लिए पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन गयाजी ने सम्मानित भी किया था. विदेशी कलाकारों ने उस समय उनके साथ खूब फोटो भी ली थी.

"बचपन से ही पढ़ाई से ज्यादा कलाकारी में रूचि रही है. पिछले कई वर्षों से बौद्ध महोत्सव में आकर बालू पर भगवान बुद्ध की मूर्ति बना रहे हैं. बौद्ध महोत्सव पर भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित यह 50वीं आकृति है. इस 50वीं आकृति को यूनाइटेड नेशन ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है. डाक के माध्यम से सर्टिफिकेट और मेडल भेजा गया है." -मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट

सर्टिफिकेट और मेडल से नवाजा: मधुरेंद्र कुमार से पहले किसी सैंड आर्टिस्ट ने भगवान बुद्ध की 50 आकृति नहीं बनायी. यूएन की ओर से मधुरेंद्र को बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज होने की सर्टिफिकेट, मोमेंटो और मेडल देकर सम्मानित किया गया है. उन्होंने बताया कि वे राजकुमार सिद्धार्थ से लेकर महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण तक की 50 अनूठी आकृति बनायी.

"यूएन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के इंटरनेशनल को-ऑर्डिनेटर प्रोफेसर बुहारी इसाह ने बधाई दी. दो दिन पहले ही मेडल प्राप्त हुआ है. कुछ महीने पहले ऑनलाइन इस संबंध में यूएन को जानकारी दी थी. उसी के तहत यूएन ने अपनी प्रक्रिया पूरी कर अवॉर्ड दिया है." -मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट

भगवान बुद्ध की 50वीं आकृति: इसबार सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने बौद्ध महोत्सव के मौके पर भगवान बुद्ध की 50वीं आकृति बनायी. जिससे इनका नाम यूएन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड् में दर्ज हो गया है. मधुरेंद्र बताते हैं कि पहली बार उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में 1999 में रेत पर भगवान बुद्ध की आकृति बनाई थी. 26 वर्षों के एक लंबे सफर में उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाने की हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है.

गया: बचपन में माता-पिता बकरी चराने के लिए भेज देते थे. एक ओर बकरी घास चरती थी, दूसरी नदी किनारे मधुरेंद्र बालू से आकृति बनाते थे. किसी को नहीं पता था कि मधुरेंद्र एक दिन इसी आकृति के माध्यम से दुनियां का पहला मशहूर सैंड आर्टिस्ट बन जाएगा. मधुरेंद्र को देश-विदेश से कई अवार्ड मिल चुके हैं.

बालू के पास जाने की थी मनाही: मधुरेंद्र मूल रूप से बिहार के मोतिहारी के बिजबनी गांव के रहने वाले हैं. प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही प्राप्त की. वर्तमान में वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में मूर्ति कला विषय में अध्यनरत हैं. मधुरेंद्र कुमार पुरानी बातों को याद कर भावुक भी हो जाते हैं. कहते हैं कि गांव में जिनके घर पर उपयोग के लिए रेत रखी होती थी, वहां पर उन्हें जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता था.

"घर के लोगों का कोई खास भाव नहीं था. दादा जी के देहांत के बाद किसी ने मेरी पसंद और इच्छा की कदर नहीं की. जब इस आर्ट में सफलता मिली तो धीरे-धीरे बेफिक्र होते चले गए. पूरा फोकस अपने आर्ट पर करते हैं. मिट्टी बालू, पत्थर और अन्य चीजों से भी तरह तरह की मूर्तियां बनाते हैं." -मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट

मशहूर सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र (ETV Bharat)

घर से निकाल दिए गए थे: मधुरेंद्र कुमार कहते हैं कि उनके इस शौक के लिए एक समय ऐसा भी आया था, जब परिवार के लोगों ने घर से निकाल दिया था. जब उनकी शादी नहीं हुई थी, तभी अपनों से दूर कर दिए गए थे. लोगों ने उन्हें नकारा समझ कर घर से बाहर कर दिया था, लेकिन आज उसी कला को दुनिया ने सम्मान दिया है. मधुरेंद्र कहते हैं कि उनकी एक बेटी और एक बेटा है, लेकिन शादी के बंधन में बंधने के लिए वो खुद ही कुछ चीजों पर फैसले लिए थे.

नाइट गार्ड की नौकरी: परिवार गरीब था. 5 साल की उम्र से ही गांव में बकरी चराने लगे थे. कुछ बड़े हुए तो गांव-गांव जाकर दही बेचनी शुरू की. कॉलेज पहुंचे तो पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए नाइट गार्ड की नौकरी की. हॉस्टल के लिए पैसे नहीं थे तो बरामदे में सोना पड़ता था. जब आर्ट्स कॉलेज में नामांकन कराया तब उन के घर वालों को इसकी जानकारी नहीं थी.

"घर वाले चाहते थे कि दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ाई कर के वो सरकारी नौकरी प्राप्त करें. एक समय ऐसा भी आया था जब वो अपना जीवन समाप्त करने का पूरा इरादा कर चुके थे , लेकिन तभी पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल से सम्मानित होने और उनके द्वारा की गई प्रशंसा ने उनके इरादों को बदल दिया." -मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट

50 से अधिक अवार्ड: सैंड आर्ट्स मधुरेंद्र कुमार को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगभग 70 से अधिक अवॉर्ड मिल चुके हैं. जिला स्तरीय, संस्था और महोत्सव, मेला, बड़ी शख्सियत के सम्मान और अवॉर्ड को मिला दें तो हजारों की संख्या हो जाएगी. मधुरेंद्र का दावा है कि वो लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने वाले पहले भारतीय सैंड आर्टिस्ट हैं. साल 2025 में उन्हें यह अवार्ड मिला था.

एपीजे अब्दुल कलाम प्रशंसक: 2025 में ही एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम शामिल हुआ था. मधुरेंद्र ने भूटान में बेस्ट सैंड स्कल्पचर आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का भी खिताब जीत चुके हैं. डॉ बी आर अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मान और भारत गौरव अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं. भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी उनके प्रशंसक रहे हैं.

एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मशहूर सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र (ETV Bharat)

विदेशी धरती पर कला का प्रदर्शन: मधुरेंद्र नेपाल, मलेशिया, वियतनाम, नीदरलैंड, भूटान, श्रीलंका, जर्मनी, इटली, रूस जापान, लाओस, इंडोनेशिया, कनाडा, ब्रिटेन अमेरिका सहित भारत के कई राज्यों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं. 25 से अधिक देश में आर्ट्स के प्रदर्शन के लिए जा चुके हैं. साल में तीन-चार यात्रा विदेशों के कार्यक्रमों के लिए कर लेते हैं.

"एक कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक राशि और अन्य खर्च मिल जाते हैं. पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चला चुके हैं. वन जीव संरक्षण स्वच्छता, नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण, देश भक्ति, आतंकवाद विरोधी, शिक्षा और विश्व शांति जैसे सामाजिक व वैश्विक मुद्दों पर जागरूकता का भी संदेश देते हैं." -मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट

पत्ते पर भी बनाते हैं चित्र: मधुरेंद्र कुमार पीपल के पत्ते पर भी अपने आर्ट के माध्यम से चित्र बनाते हैं. अभी उन्होंने ने देश की सब से बड़ी पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का चित्र पत्ते पर बनाया है. वो हर अहम मौके पर व्यक्ति विशेष, घटनाओं पर आधारित, श्रद्धांजलि और बधाई के लिए भी पत्तों पर चित्र बना देते हैं. प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य देशों के राजनयिकों का भी चित्र पत्ते पर बना चुके हैं.

मशहूर सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र की कलाकृति (ETV Bharat)

सरकार से सहायता की उम्मीद: माधुरेन्द्र कहते हैं कि वो इस क्षेत्र में पीएचडी करना चाहते हैं. हालांकि ऐसा पहले कर लेते, लेकिन जब वो कॉलेज में थे तो कम अटेंडेंस होने के कारण निकाल दिया गया था. वो सरकार से चाहते हैं कि कला में कई बड़ी उपलब्धि वो प्राप्त कर चुके हैं. बिहार और देश का नाम रोशन किया है. सरकार उनकी सहायता करे.

बौद्ध महोत्सव: बोधगया के कालचक्र मैदान में तीन दिवसीय बौद्ध महोत्सव 22 जनवरी से 24 जनवरी 2026 तक चल रहा है. इस में देश विदेश के 250 से अधिक कलाकारों में एक सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार भी हैं, जिन्होंने मंच की बाईं ओर 15 टन बालू का उपयोग कर 10 फिट ऊंची भगवान बुद्ध की आकृति बनाई है. 10 घंटे की कठिन मेहनत से उन्होंने बोधि वृक्ष के पत्ते के आकार में भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा बनाई है.

मशहूर सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र की कलाकृति (ETV Bharat)

30 हजार रुपये मिलता है: मधुरेंद्र बताते हैं कि शुरुआत में इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से 5000 रुपए दिए जाते थे, हालांकि अब उन्हें बौद्ध महोत्सव में इस काम के लिए 30 हजार की राशि दी जाती है. जिला प्रशासन की ओर से उन्हें उनकी मूर्ति के आकार चौड़ाई लंबाई और ऊंचाई के अनुसार रेत उपलब्ध कराया जाता है. इस बार भी बौद्ध महोत्सव में मुख्य मंच की सजावट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच मधुरेंद्र की रेत कला विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही.

ये भी पढ़ें: