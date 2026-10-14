बौद्ध धम्म चक्र दिवस पर सिद्धार्थनगर में देश-विदेश से जुटे बाबा साहब के अनुयायी, पिपरहवा स्तूप में पूजा कर किए परिक्रमा
सिद्धार्थनगर में बौद्ध धम्म चक्र दिवस पर श्रीलंका, महाराष्ट्र सहित देशभर से पहुंचे अनुयायी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 7:57 PM IST
सिद्धार्थनगर: यूपी के सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु स्थित पिपरहवा स्तूप पर बौद्ध धम्म चक्र दिवस पर बुधवार को अनुयायियों ने स्तूप की पूजा करके परिक्रमा किया. धम्म चक्र दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में पहुंचे अनुयायियों में श्रीलंका, महाराष्ट्र के साथ साथ स्थानीय लोगों भी यहां पहुंचकर पूजा किया. बाबा साहब भीम राव अंबेडकर को याद किया.
भगवान बुद्ध ने कपिलवस्तु में बिताए 29 वर्ष
बता दें कि आज के ही दिन 1956 ईसवी में बाबा साहब ने अपने 5 लाख साथियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था. बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए पिपरहवा का बहुत ही महत्व है. भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के शुरुआती 29 वर्ष यहीं बिताए थे. उनके परिनिर्वाण के बाद शाक्यों ने उनके अस्थि का अंश लेकर यहां पर स्तूप का निर्माण किया था.
कपिलवस्तु के पिपरहवा में भगवान बुद्ध के स्तूप की पूजा करने के लिए हर महीने सार्क देशों, वीमेस्टिक सहित कई देशों के बौद्ध तीर्थयात्री आते हैं. इस वर्ष माह जनवरी से अब तक कुल लगभग आठ सौ विदेशी यात्री, सार्क देशों के लगभग सत्रह हजार सात सौ दस और विमेस्टिक देशों से कुल एक हजार तीन सौ चौवालीस यात्री यहां आ चुके हैं.
तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं का आभाव
परिसर में पीने के पानी के लिए टिकट खिड़की के पास लगा वाटर टैप बंद है. उत्तर तरफ प्रसाधन के पहले लगा तीन वाटर टैप में दो टूटा है. शौचालय की व्यवस्था है. छाया में यहां बैठने की व्यवस्था नहीं है. सार्क और विमेस्टिक के साथ साथ देशभर से आए यात्रियों के लिए टिकट का 25 रुपये और विदेशी यात्रियों के लिए 300 रुपये मूल्य है. यह धनराशि भारतीय पुरातत्व विभाग के खाते में जमा होता है.
यात्री सुविधाओं का हो रहा विस्तार
बर्डपुर से पिपरहवा के बीच में कई बौद्ध मठ, विहार और विपश्यना केंद्र निर्माणाधीन है. कपिलवस्तु विश्वविद्यालय के गेट के पास संग्रहालय और आर्ट गैलरी का निर्माण हो चुका है. स्तूप के पूरब पर्यटन विभाग द्वारा टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है.
प्रभारी पर्यटन अधिकारी डॉ. ज्ञान प्रकाश ने बताया कि स्तूप परिसर की देख रेख पुरातत्व विभाग के पास है. टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर सहित कई बौद्ध मठ, बिहार और विपश्यना केंद्र का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है.
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