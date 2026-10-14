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बौद्ध धम्म चक्र दिवस पर सिद्धार्थनगर में देश-विदेश से जुटे बाबा साहब के अनुयायी, पिपरहवा स्तूप में पूजा कर किए परिक्रमा

पिपरहवा स्तूप में जुटे बाबा साहब के अनुयायी ( Photo Credit; ETV Bharat )

सिद्धार्थनगर: यूपी के सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु स्थित पिपरहवा स्तूप पर बौद्ध धम्म चक्र दिवस पर बुधवार को अनुयायियों ने स्तूप की पूजा करके परिक्रमा किया. धम्म चक्र दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में पहुंचे अनुयायियों में श्रीलंका, महाराष्ट्र के साथ साथ स्थानीय लोगों भी यहां पहुंचकर पूजा किया. बाबा साहब भीम राव अंबेडकर को याद किया.

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