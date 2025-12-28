ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश की वैश्विक पहचान बना बौद्ध सर्किट, नौ माह में 61 लाख से अधिक पर्यटक आए, कुशीनगर पहुंचे 18 लाख से अधिक लोग

लखनऊ : उत्तर प्रदेश का बौद्ध सर्किट आस्था, विश्वास और वैश्विक पर्यटन का सशक्त केंद्र बनकर उभर रहा है. पर्यटन विभाग की जनवरी से सितंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के बौद्ध स्थलों पर देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि दर्ज की गई है. सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशांबी, कपिलवस्तु और संकिसा जैसे छह प्रमुख बौद्ध स्थल न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश को वैश्विक बौद्ध पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिला रहे हैं.

उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया, उत्तर प्रदेश में बौद्ध पर्यटन को लेकर वैश्विक रुचि देखने को मिल रही है. वर्ष 2025 के नौ महीनों (जनवरी से सितंबर) के दौरान भगवान बुद्ध से जुड़े प्रदेश के छह प्रमुख स्थलों पर कुल 61,15,850 पर्यटकों ने दर्शन किए, जिनमें 58,44,591 घरेलू और 2,71,259 विदेशी पर्यटक शामिल हैं. पर्यटन विभाग का अनुमान है कि वर्ष 2025 के अंत तक इन पवित्र स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की संख्या 64 लाख के पार जा सकती है.

कौशांबी में उमड़े पर्यटक : उन्होंने बताया, उत्तर प्रदेश का कौशांबी जिला ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक तीनों दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है. इसका संबंध प्राचीन कौशांबी नगर सभ्यता से है, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रचित रामायण और महाभारत में मिलता है. महाभारत में इसे 'कुशम्ब' के नाम से जाना जाता था. बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह भूमि विशेष महत्व रखती है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने यहीं अपना छठा और नौवां वर्षावास व्यतीत किया था. वर्ष 2025 के जनवरी से सितंबर के बीच जिलों में कुल 23,19,237 पर्यटक यहां पहुंचे, जिनमें 2,884 विदेशी पर्यटक शामिल हैं.

बौद्ध सर्किट के अन्य स्थलों पर भी आए पर्यटक : सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु और संकिसा जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचे. कपिलवस्तु में कुल 51,795 पर्यटकों ने भ्रमण किया, जिनमें 15,423 विदेशी सैलानी शामिल रहे. वहीं, महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में सर्वाधिक 18,60,507 पर्यटक पहुंचे. जिनमें 1,88,131 विदेशी पर्यटक थे. प्रथम उपदेश पावन स्थल सारनाथ में 17,75,489 पर्यटक पहुंचे, जिनमें 64,821 विदेशी शामिल रहे. श्रावस्ती में 79,245 और संकिसा में 29,577 पर्यटक पहुंचे.