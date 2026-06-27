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बिहार में आधी रात को पटरी पर दिखा कुछ ऐसा कि.. ड्राइवर ने मारी ट्रेन को इमरजेसी ब्रेक और..

गया: बिहार में एक बड़ा रेल हादसा टल गया है. ट्रेन चालक और गार्ड की सूझबूझ और तत्परता से हादसा होने से बच गया. मामला गया जी का है, जहां गयाजी से पटना राजगीर जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस ट्रेन बाल-बाल हादसे का शिकार होने से बच गई.

बड़ा ट्रेन हादसा टला: बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस गयाजी से पटना रेलवे लाइन पर जा रही थी. हालांकि ट्रेन गयाजी स्टेशन से तुरंत खुली थी और धीमी गति से आगे बढ़ रही थी. तभी ड्राइवर ने पटरी पर लोहे की प्लेट रखी हुई देख ली, जिसके बाद ट्रेन को आसानी से रोक लिया गया.

रात 1:05 बजे की घटना: आरपीएफ इंस्पेक्टर बनारसी यादव ने कहा कि ट्रेन गयाजी स्टेशन से खुली ही थी, तभी यार्ड की ओर से रेलवे का लोहा चोर चोरी कर रहे थे. इसी दौरान चोर ट्रेन को आते देखते ही भागने की कोशिश करने लगे और लोहे की प्लेट पटरी पर फेंकते हुए फरार हो गए. घटना रात लगभग 1:05 बजे की है.

लगभग 10 मिनट तक रोकनी पड़ी ट्रेन: हालांकि पटरी पर लोहे की प्लेट होने की सूचना मिलते ही यात्रियों में भी कुछ पल के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा. यात्री ट्रेन से उतरने लगे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें जानकरी दी कि मामला गंभीर नहीं है. सुरक्षा बलों ने प्लेट को हटा कर अपने कब्जे में ले लिया था. 10 मिनट में ही ट्रेन अपने स्थान के लिए सुरक्षित ढंग से रवाना हो गई थी.

"इस मामले को लेकर कांड संख्या 1940/26 दर्ज किया गया है. चोरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. जल्द ही अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे. इसके लिए पुलिस की विशेष टीम लगी हुई है."- बनारसी यादव, आरपीएफ इंस्पेक्टर

ड्राइवर की सूझबूझ से टला हादसा: ट्रेन के चालक नवनीत कुमार और गार्ड राजीव कुमार ने पूरी सतर्कता दिखाई. दोनों ने दूर से ही पटरी पर लोहे की प्लेट रखे हुए देखने के बाद सुरक्षा नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की. चालक ने ट्रेन रोकने के साथ ही स्टेशन मास्टर, रेलवे कंट्रोल और संबंधित अधिकारियों की इसकी सूचना दी.