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बुद्ध पूर्णिमा पर बोधगया में भव्य आयोजन, जानें क्यों दो धर्मों के लिए है खास?

बुद्ध पूर्णिमा के लिए महाबोधि मंदिर में तैयारियां पूरी हो चुकी है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल होंगे. पढ़ें पूरी खबर...

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बुद्ध पूर्णिमा पर बोधगया में आयोजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 30, 2026 at 7:21 AM IST

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गयाजी: बुद्ध पूर्णिमा पर बोधगया में भव्य आयोजन हो रहा है. 2 लाख से अधिक श्रद्धालु, बौद्ध भिक्षु और बौद्ध धर्म के अनुयायी पहुंचेंगे. बीटीएमसी और जिला प्रशासन की ओर से इसकी तैयारी जोर-शोर से की जा रही है. पूरे बोधगया को बुद्ध पूर्णिमा के लिए सजाया जा रहा है. जिला प्रशासन ने बुद्ध पूर्णिमा को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं.

कब मनाई जाएगी बुद्ध पूर्णिमा?: वैशाख पूर्णिमा 30 अप्रैल 2026 की रात 9 बजकर 13 मिनट से शुरू होगी. यह तिथि 1 मई 2026 की रात 10 बजकर 52 मिनट तक रहेगी. ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा इस साल 1 मई 2026 शुक्रवार को मनाई जाएगी. बुद्ध पूर्णिमा को आत्मचिंतन और शांति का दिन भी माना जाता है. इस दिन लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प भी लेते हैं, इस दिन जरूरतमंद में दान भी किया जाता है.

बुद्ध पूर्णिमा का महत्व (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बुद्ध पूर्णिमा के दिन गयाजी के बोधगया में होंगे. यहां वो शंकराचार्य मठ में पूजा भी करेंगे. शंकराचार्य मठ के स्वामी सत्यानंद गिरी ने बताया कि सीएम पूजा करने के साथ-साथ प्रसाद भी ग्रहण करेंगे. यहां उनके स्वागत के लिए तैयारी की जा रही है. ये पहला अवसर होगा जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद गयाजी आएंगे.

"इस बार बुद्ध पूर्णिमा 1 मई 2026 को मनाई जाएगी, इसको लेकर महाबोधि मंदिर और शंकरचार्य मठ में तैयारी चल रही है. आसपास के क्षेत्रों को विशेष रूप से सजाया जा रहा है, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा एक ऐसा शुभ अवसर है जो हिंदू और बौद्ध धर्म में विशेष महत्व रखता है."- स्वामी सत्यानंद गिरी, शंकराचार्य मठ, बोधगया

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महाबोधि मंदिर में तैयारियां (ETV Bharat)

बोधगया शंकराचार्य मठ के स्वामी सत्यानंद गिरी ने कहा कि हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को बुद्धपूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है. माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के 9वें अवतार गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था. इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है. इस दिन सिर्फ भगवान बुद्ध का जन्म ही नहीं हुआ, बल्कि इसी दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी. इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था.

बोधि वृक्ष की होती है विशेष पूजा: ऑल इंडिया भिक्षु महासंघ के महामंत्री भिक्षु प्रज्ञादीप ने कहा कि राजकुमार सिद्धार्थ जब सत्य की खोज में तपस्वी जीवन को अपनाया और कठोर तपस्या की. वर्षों तक वन वन भटकते रहे. अंततः वैशाख में बोधगया में पीपल के पेड़ जो बाद में बोधि वृक्ष कहलाया. उसके नीचे बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद राजकुमार सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन गए. यही वजह है कि इस दिन दुनिया भर से बौद्ध धर्म के मानने वाले एकत्रित होते हैं और बोधि वृक्ष की पूजा करते हैं. इस दिन बोधि वृक्ष की पूजा करने का खास महत्व है.

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महाबोधि मंदिर (ETV Bharat)

खीर का चढ़ाया जाता है प्रसाद: भिक्षु प्रज्ञादीप कहते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन हर घर में खीर बनती है. भगवान बुद्ध को खीर का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है. इस दिन खीर का महत्व इसलिए है, क्योंकि सुजाता ने भगवान बुद्ध को खीर दिया था. इसी लिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन खीर का भी खास महत्व है.

"इस दिन खीर का भोग भी लगाया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से मानसिक शांति भी प्राप्त होती है. सकारात्मक ऊर्जा का परवाह भी बना रहता है."- भिक्षु प्रज्ञादीप, महामंत्री, अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु महासंघ

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भव्य आयोजन की तैयारी (ETV Bharat)

'शिक्षा दीक्षा एक': स्वामी सत्यानंद गिरी कहते हैं, 'ये दो धर्मों का महत्वपूर्ण पर्व है. लोग भले ही अलग समझें लेकिन बुद्ध ने जो शिक्षा दीक्षा दी है, शंकराचार्य ने भी जो शिक्षा दीक्षा दी है. उनमें बहुत सारी चीज समांतर ही दिखेंगे लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हम अलग हैं. हम लोगों ने धार्मिक पुस्तकों में भी पढ़ा है. भले ही लोग अलग-अलग समझे लेकिन जाना एक ही जगह है. उनकी साधना भी एक ही है, यहां मठ में विशेष पूजा भी होती है.'

प्रशासन भी अलर्ट: बुद्ध पूर्णिमा और मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में है. सदर एसडीओ अनिल कुमार रमन ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण पर्व है. इस दिन देश दुनिया से श्रद्धालु बौद्ध भिक्षु और अनुयायी आते हैं. उनकी सुरक्षा से लेकर सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाए, इसके लिए विशेष तैयारी की जा रही है.

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