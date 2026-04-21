महिला आरक्षण पर सियासत; केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा-विपक्ष को डर राजनीति में बहुत महिलाएं आ जाएंगी
बदायूं पहुंचे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कांग्रेस और सपा को कोसा. कहा-आधी आबादी इनको सबक सिखाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 8:57 AM IST
बदायूं : संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल पास न होने के बाद भाजपा विपक्ष पर हमलावर हो गई है. इसको लेकर भाजपा के मंत्री विधायक मैदान में आ गए हैं और लोगों के बीच जाकर विपक्ष को कोस रहे हैं. सोमवार को बदायूं पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने भी महिला आरक्षण को लेकर प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों सपा और कांग्रेस पर जमकर निशान साधा.
केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा सपा-कांग्रेस महिला विरोधी पार्टिया हैं. आने वाले समय में आधी आबादी इनको सबक सिखाएगी. ये सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं का विकास चाहते हैं. प्रियंका गांधी पर तंज करते हुए कहा कि उन्हें महिलाओं के रेस में आने से खुद की कुर्सी की चिंता सता रही है. उन्होंने कहा प्रियंका गांधी महिला आरक्षण बिल को लेकर सफेद झूठ बोल रही हैं. महिला आरक्षण बिल अगर आ जाता तो उनकी पार्टी में अन्य महिलाएं आगे बढ़ जातीं. वह यह नहीं चाहती थीं.
केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि सपा और कांग्रेस दोनों महिला विरोधी पार्टिया हैं. ये समाज में महिलाओं की भागीदारी नहीं चाहती हैं. सपा के लिए कहा कि अखिलेश यादव केवल सैफई का विकास कर सकते है कन्नौज का नहीं, उन्हें सैफई से प्रेम है. कन्नौज को गोरखपुर बनाने के बयान पर कहा कि अखिलेश कन्नौज को गोरखपुर नहीं बना सकते बह सिर्फ सैफई को ही महत्व देते हैं.