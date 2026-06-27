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राम मंदिर घोटाला; छोटे कर्मचारियों पर FIR करके बड़ों को बचाया गया : अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ( Photo Credit : ETV Bharat )