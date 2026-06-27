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राम मंदिर घोटाला; छोटे कर्मचारियों पर FIR करके बड़ों को बचाया गया : अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती

बदायूं पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कई मुद्दों पर रखी राय.

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 7:54 AM IST

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बदायूं : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की यात्रा शुक्रवार को बदायूं पहुंची. यहां उन्होंने मोदी-योगी को घेरते हुए कई सवाल उठाए. राम मंदिर दान में हुई चोरी पर शंकराचार्य ने कहा, छोटे कर्मचारियों पर एफआईआर करके बड़ों को बचा लिया गया. उनके विरुद्ध एफआईआर करना पीड़ादायक है. जिम्मेदार अधिकारी जैसे कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी, अनिल मिश्रा और चंपत राय हैं. बड़े लोगों को बचाने के लिए छोटे लोगों की बलि दी जा रही है. शंकराचार्य ने मोदी के 2 करोड़ नौकरी देने का वादा भी याद दिलाया.

बदायूं पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Video Credit : ETV Bharat)



शंकराचार्य ने कहा- हमने पहले कहा था जिन लोगों ने अयोध्या मामले में लड़ाई लड़ी है उन पक्षकारों को ट्रस्टी बनाया जाना चाहिए था. संतों को साथ में रखकर यह ट्रस्ट बना लेते. सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बनाया है. इसलिए उस समय समझ में आ गया था कि अपने खास-खास लोगों को बैठा रहे हैं और मनमाना करने की पहले से ही इच्छा बनाई हुई थी.



शंकराचार्य ने कहा कि सरकार ने अपने चाटुकार कार्यकर्ताओं को गेरुआ कपड़ा पहना करके महात्मा घोषित कर दिया है. अब वही लोग उनके अगल-बगल में खड़े हो जाते हैं. जनता समझती है कि सब महात्माओं का इन्हें समर्थन है. पहले शंकराचार्य का एक आदेश ही काफी होता था वह तब होता था जब हम सीधे जनता से संपर्क रखते थे. नेताओं ने सबको आश्रमों में बैठा दिया है. इसके बाद जनता नेताजी की सुनने लगी, लेकिन नेता सही रास्ते पर चलते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी. अब हमें लगता है कि जनता की भावनाओं के विपरीत नेता लोग कार्य कर रहे हैं. इसलिए हम लोगों को अब सीधे जनता से संवाद करने के लिए डोर टू डोर जाना पड़ रहा है.

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