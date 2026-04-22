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बदायूं पुलिस लाइन में रिक्रूट आरक्षियों के लिए 'बड़ा खाना', SSP और SM ने खुद परोसा भोजन

रिक्रूट आरक्षियों के लिए सजी डिनर की मेज: बदायूं पुलिस प्रशासन ने एक साथ किया रात्रि भोज. ( Photo Credit: ETV Bharat )