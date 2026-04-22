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बदायूं पुलिस लाइन में रिक्रूट आरक्षियों के लिए 'बड़ा खाना', SSP और SM ने खुद परोसा भोजन

रिजर्व पुलिस लाइन में रिक्रूट आरक्षियों के उत्साहवर्धन के लिए 'बड़ा खाना' कार्यक्रम हुआ. एसएसपी अंकिता शर्मा और डीएम अवनीश राय ने खुद भोजन परोसा.

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रिक्रूट आरक्षियों के लिए सजी डिनर की मेज: बदायूं पुलिस प्रशासन ने एक साथ किया रात्रि भोज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 8:36 PM IST

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बदायूं: रिजर्व पुलिस लाइंस बदायूं में रिक्रूट आरक्षियों के उत्साहवर्धन के लिए 21 अप्रैल को भव्य 'बड़ा खाना' (रात्रि भोज) का आयोजन किया गया. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण ले रहे नए आरक्षियों का मनोबल बढ़ाना था. इस अवसर पर जिलाधिकारी बदायूँ अवनीश राय और मुख्य विकास अधिकारी गामिनी सिंगला की गरिमामयी उपस्थिति रही. वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी ने नए आरक्षियों में जोश और उत्साह का संचार किया.

अफसरों ने खुद परोसा भोजन: कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्वयं अपने हाथों से रिक्रूट आरक्षियों को स्नेह के साथ भोजन परोसा. भोजन परोसने के बाद अधिकारियों ने आरक्षियों के साथ बैठकर ही रात्रि भोज किया और एक परिवार की तरह आत्मीय पल साझा किए. इस दौरान एसएसपी अंकिता शर्मा ने रिक्रूट आरक्षियों से सीधा संवाद स्थापित किया और उनके अनुभवों को सुना. अधिकारियों के इस व्यवहार से नए आरक्षी काफी अभिभूत और प्रसन्न नजर आए.

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एसएसपी ने पुलिस लाइन्स में नए आरक्षियों को किया प्रेरित. (Photo Credit: ETV Bharat)

सिपाहियों को सिखाए अनुशासन-सेवा के गुण: संवाद के दौरान एसएसपी ने आरक्षियों को भविष्य में अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा एवं उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में ईमानदारी और जनसेवा का जज्बा होना सबसे आवश्यक गुण है. महोदया द्वारा आरक्षियों को सराहना प्राप्त करने वाले कार्य करने और जनता के प्रति विनम्र रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया. जिलाधिकारी अवनीश राय ने भी आरक्षियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें मेहनत से कार्य करने की सीख दी.

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रिक्रूट आरक्षियों को खुद भोजन परोसकर बढ़ाया मान. (Photo Credit: ETV Bharat)

कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी का संकल्प: रात्रि भोज के दौरान जनपद के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे. इनमें अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ह्रदेश कठेरिया, समस्त क्षेत्राधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) और समस्त थाना प्रभारी शामिल हुए. इसके अलावा प्रतिसार निरीक्षक एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारियों ने भी इस गौरवमयी आयोजन में अपनी सहभागिता दर्ज कराई. अनुशासन और सेवा की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया यह आयोजन पुलिस परिवार की एकजुटता का प्रतीक बना.

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