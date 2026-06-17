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बदायूं में मुस्लिम युवती ने की हिन्दू युवक से शादी, धर्म परिवर्तन को लेकर कही ऐसी बात

उसावां थाना क्षेत्र की रहने वाली हिरा नाजवी ने अपनाया हिंदू धर्म. मंदिर में प्रेमी के साथ लिए सात फेरे.

बदायूं में मुस्लिम युवती ने की हिन्दू युवक से शादी
बदायूं में मुस्लिम युवती ने की हिन्दू युवक से शादी (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 12:31 PM IST

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बदायूं : भारत में स्वेच्छा से अपनी पसंद का धर्म चुनना या धर्म परिवर्तन (धर्मांतरण) करना संवैधानिक अधिकार है. इसी का सहारा लेकर उसावां थाना क्षेत्र की एक मुस्लिम युवती हिरा नाजवी ने धर्म परिवर्तन कर हिंदू युवक अतुल के साथ सात फेरे लिए. दोनों के बीच दो साल से प्रेम प्रसंग था. इस अवसर पर अतुल के परिजनों के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.

बदायूं में मुस्लिम युवती ने की हिन्दू युवक से शादी. (Video Credit : ETV Bharat)



दरअसल उसावां थाना क्षेत्र की रहने वाली हिरा नाजवी का कहना है कि उसका क्षेत्र के ही अतुल से प्रेम प्रसंग था. दोनों ने आपसी सहमति से शादी के बंधन में बंधने की कसम खाई थी. हिरा का कहना है कि शादी के लिए उसने अपना नाम बदल कर हिमांशी रख लिया. शादी के बाद वह हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अतुल के साथ रहेगी. वहीं अतुल का कहना है कि प्रेम प्रसंग की बात खुलने पर घरवालों की सहमति से शादी कर ली है.

बदायूं में मुस्लिम युवती ने की हिन्दू युवक से शादी
बदायूं में मुस्लिम युवती ने की हिन्दू युवक से शादी (Photo Credit : ETV Bharat)

हिरा नाजवी और अतुल की शादी उसावां के खाटू श्याम मंदिर में पुजारी मुकेश चंद्र मिश्रा ने संपन्न कराई. अतुल ने हिरा नाजवी की मांग में सिंदूर भरकर शादी की रस्में पूर्ण कीं और सात फेरे भी लिए. इस दौरान बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता और अतुल के परिजन भी मौजूद रहे. अतुल के परिजनों ने दोनों को आशीर्वाद देकर मंगल जीवन की कामना की.

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