ETV Bharat / state

बदायूं में मुस्लिम युवती ने की हिन्दू युवक से शादी, धर्म परिवर्तन को लेकर कही ऐसी बात

बदायूं में मुस्लिम युवती ने की हिन्दू युवक से शादी ( Photo Credit : ETV Bharat )

बदायूं : भारत में स्वेच्छा से अपनी पसंद का धर्म चुनना या धर्म परिवर्तन (धर्मांतरण) करना संवैधानिक अधिकार है. इसी का सहारा लेकर उसावां थाना क्षेत्र की एक मुस्लिम युवती हिरा नाजवी ने धर्म परिवर्तन कर हिंदू युवक अतुल के साथ सात फेरे लिए. दोनों के बीच दो साल से प्रेम प्रसंग था. इस अवसर पर अतुल के परिजनों के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.

बदायूं में मुस्लिम युवती ने की हिन्दू युवक से शादी. (Video Credit : ETV Bharat)





दरअसल उसावां थाना क्षेत्र की रहने वाली हिरा नाजवी का कहना है कि उसका क्षेत्र के ही अतुल से प्रेम प्रसंग था. दोनों ने आपसी सहमति से शादी के बंधन में बंधने की कसम खाई थी. हिरा का कहना है कि शादी के लिए उसने अपना नाम बदल कर हिमांशी रख लिया. शादी के बाद वह हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अतुल के साथ रहेगी. वहीं अतुल का कहना है कि प्रेम प्रसंग की बात खुलने पर घरवालों की सहमति से शादी कर ली है.