बदायूं में भांजे और बहन का हत्यारोपी मामा एनकाउंटर में गिरफ्तार
पुलिस ने हत्यारोपी को चेकिंग के दौरान पकड़ा, पूछताछ की जा रही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 8:06 AM IST|
Updated : July 22, 2026 at 8:17 AM IST
बदायूं: जिले में मंगलवार की शाम वाहन चेकिंग के दौरान कादर चौक पुलिस की थाना क्षेत्र के भदरौल तिराहे के जंगल में एक हत्यारोपी वीरसिंह को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.
दरअसल, थाना कादरचौक क्षेत्र के बखतपुर गांव की रहने वाली संतोषी पत्नी मलखान लगभग 10 साल से अपने बच्चो के साथ बदायूं जनपद के थाना कादरचौक क्षेत्र के बखतपुर गांव में अपने मायके में रहती थी, तभी 15 जुलाई की रात 10 बजे मामा वीरसिंह ने अपने 24 वर्षीय भांजे आकाश और अपनी बहन संतोषी को तमंचे से गोलियां मार दी थी. भांजे आकाश की मौके पर मौत हो गई जबकि बहन संतोषी की 17 जुलाई को सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई.
गोलियां मारने के बाद हत्यारोपी फरार हो गया था. पुलिस ने हत्यारोपी मामा वीरसिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और उस पर पुलिस ने 25 हजार रुपए का इनाम रखा था. पुलिस की कई टीमें सरगर्मी से तलाश में जुटी थी.
पुलिस के मुताबिक मंगलवार की शाम वाहन चेकिंग के दौरान भदरौल तिराहे के जंगल में हत्यारोपी मामा वीरसिंह से मुठभेड़ हो गई, जिसमें हत्यारोपी वीरसिंह ने पुलिस टीम पर तमंचे से फायरिंग कर दी. पुलिस की जबाबी फायरिंग में हत्यारोपी वीरसिंह के दोनों पैरों में गोली लगी है.
एसएसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि सिपाही आकाश चौहान भी बांये हाथ में गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने घायल हत्यारोपी वीरसिंह व घायल सिपाही को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस ने हत्यारोपी के पास से एक तमंचा 315 बोर मय 6 कारतूस व 4 खोखा कारतूस व एक मोटरसाइकिल बरामद की है. फिलहाल पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है.
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