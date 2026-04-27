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बदायूं में 'मौत' का नर्सिंग होम: CHC से मिलीभगत, प्रसूता के सीने पर बैठकर जबरन डिलीवरी,मासूम की मौत

रविवार सुबह ग्राम ललसी नगला निवासी कृष्णा को प्रसव पीड़ा होने पर सीएचसी में भर्ती कराया गया था. वहां तैनात एएनएम और दाई ने एमओआईसी से बात करने के बाद प्रसूता को राधिका नर्सिंग होम शिफ्ट कर दिया.

सीएचसी प्रभारी की मिलीभगत का आरोप: यह अवैध अस्पताल कादरचौक के चिकित्सा अधिकारी डॉ. अवधेश राठौड़ की बहन का बताया जा रहा है. आरोप है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाली प्रसूताओं को मेडिकल ऑफिसर खुद अपनी बहन के निजी अस्पताल में भेज देते थे.

बदायूं: बदायूं में थाना कादरचौक क्षेत्र के राधिका नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान प्रसूता के सीने पर बैठकर जबरन डिलीवरी कराने की कोशिश की गई, जिस कारण नवजात की मौत हो गई. नवजात की मौत के बाद परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ.

डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज: परिजनों से 15 हजार रुपये जमा कराने के बाद जच्चा-बच्चा की जिम्मेदारी ली गई थी. प्रसूता के भाई का आरोप है कि डिलीवरी के दौरान एक महिला कर्मचारी प्रसूता के सीने पर बैठ गई और पेट को जोर से दबाया. इस असुरक्षित तरीके से नवजात का सिर मुड़ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. विरोध करने पर अस्पताल स्टाफ ने परिजनों को धमकाया, जिसके बाद पुलिस ने अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

सरकारी डॉक्टर की बहन का अवैध अस्पताल सीज: जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर, सीओ उझानी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम पर छापेमारी की. जांच में पता चला कि अस्पताल के पास न तो लाइसेंस था और न ही वहां प्रशिक्षित डॉक्टर मौजूद थे. इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अस्पताल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है. वहीं आरोपी सीएचसी प्रभारी डॉ. अवधेश राठौड़ को हटाकर फिलहाल ककराला स्थानांतरित कर दिया गया है.

बिना लाइसेंस चल रहा था राधिका नर्सिंग होम: नवजात के परिजनों का कहना है कि सिर्फ ट्रांसफर करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि दोषी डॉक्टर को सस्पेंड किया जाना चाहिए. उनका आरोप है कि सरकारी डॉक्टर की शह पर ही यह अवैध कारोबार फल-फूल रहा था. डीएम ने तीन सदस्यीय टीम गठित की है, जो अब इस मामले की जांच कर रही है. अब देखना यह होगा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है.

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