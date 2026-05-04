बदायूं में 200 रुपये वापस न करने पर भाइयों के साथ मिल कर दोस्त को उतारा मौत के घाट
बदायूं के सोथा नई बस्ती मोहल्ले में पांच साल पहले लिए गए उधार रुपयों को लेकर हुई सनसनीखेज वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 9:04 AM IST
बदायूं : बदायूं के सोथा नई बस्ती मोहल्ले में रविवार रात दो दोस्तों के बीच हुआ विवाद जानलेवा हो गया. पांच साल पहले दोस्ती में उधार दिए गए रुपये वापस मांगने पर दोस्त ने अपने भाइयों के साथ मिलकर युवक की बुरी तरह पिटाई कर दी. पुलिस ने परिजनों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया. जहां उसने दम तोड़ दिया. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
बताया गया कि बदायूं सदर कोतवाली क्षेत्र के चौधरी सराय मोहल्ला शकील रोड लड्डन की टाल के पास के रहने वाले शाहिद (35) पुत्र अरशद पेंटर का काम करता था. उसने अपने दोस्त नईम से पांच साल पहले 500 रुपये उधार लिए थे. जिसमें से 300 रुपये वापस कर दिए, लेकिन किसी कारणवश 200 रुपये वापस नहीं किए. इसी बात को लेकर रविवार रात नईम से विवाद हो गया. आरोप है कि इस पर नईम ने अपने भाइयों वाशिद और फजल को मौके पर बुला कर शाहिद को बुरी तरह पीट दिया और फरार हो गए.
पुलिस के अनुसार शाहिद दो भाई हैं. उसका एक भाई मुंबई में रहता है. शाहिद की मां बदायूं में ही रहती है. वारदात की सूचना मिलने एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह, सीओ सिटी रजनीश कुमार उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली संजय कुमार घटनास्थल पर पहुंचे. आननफानन शाहिद को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने शाहिद को मृत घोषित कर दिया. इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है.
एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह के अनुसार रविवार रात थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सोथा नई बस्ती क्षेत्र में घायल युवक के बारे में सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्राथमिक जांच में सामने आया कि शाहिद पेंटर और नईम में दोस्ती थी. 5 साल पहले शाहिद ने नईम से 500 रुपये उधार लिए थे. जिसमें से 300 रुपये ही वापस कर पाया था. रविवार को बकाया रुपये मांगने पर शाहिद और नईम में विवाद हुआ. इसके बाद नईम ने अपने भाइयों फजल और वाशिद को मौके पर बुला कर मारपीट की. तीनों ने मिल कर शाहिद को बुरी तरह मारा और फरार हो गए. हालांकि बाद में नईम समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. एक फरार आरोपी की तलाश की जा रही है.
यह भी पढ़ें : कानपुर देहात में सनसनीखेज वारदात; 500 रुपये वापस न करने पर कर दी दोस्त की हत्या
यह भी पढ़ें : डेढ़ साल बाद थप्पड़ मारने का लिया बदला, शराब पिलाकर युवक ने सब्जी विक्रेता को उतारा मौत के घाट